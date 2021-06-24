Krystal難得耍辣網嗨翻：衣服穿好　可愛鐘形帽來自秀智、Joy愛牌

記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）姣好的顏值與身材總能成為焦點，而常常把粉絲帥翻的Krystal，昨日一篇IG貼文則是辣翻了！Krystal難得選擇強調女人味的性感造型，身穿超低胸針織洋裝，嗨翻粉絲們，不過值得一提的是，她頭上的可愛鐘形帽，可是來自女星們包括秀智、Joy、澀琪⋯⋯的愛牌。

▲Krystal常以充滿帥氣氛圍的形象亮相。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



Krystal精緻、銳利的五官常散發出帥氣的氣息，擁有連女生都能被她迷倒的獨特魅力，平時的Krystal私下幾乎都是穿著褲裝、寬鬆休閒服裝，除了參加典禮活動、拍攝工作，很少能看見她穿禮服或是裙裝造型。

▲Krystal難得耍辣讓粉絲們暴動。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



不過在昨日的貼文裡，Krystal看起來像是私下與朋友外出，她卻難得選擇了明亮色系的酪梨綠針織裙裝，且頗有歐美風格的氛圍，穿著來自韓國設計師品牌TheOpen Product的洋裝套裝，超低胸的設計讓人眼前一亮，雖然Krystal巧妙運用頭髮遮住視線，不至於露出太多肌膚，但也足以讓粉絲們暴動了：「把衣服穿好！」、「OMG太漂亮了」、「夏日限定性感秀晶。」

▲Krystal的可愛帽子來自韓國配飾品牌AWESMOME NEEDS。（圖／翻攝自awesomeneeds）



難得性感的裝扮下，Krystal搭配了白色的鐘形帽款，來添加一些俏皮感，尤其是那皺皺、澎澎的材質，更是讓可愛度激增、逆齡感十足，這款鐘形帽其實也來頭不小，來自韓國配飾品牌AWESMOME NEEDS，以漁夫帽、鐘形帽等帽款最為出名，特殊的異材質使用為其特色，經常出現在女星們的穿搭中，包括秀智、Joy、澀琪都曾戴過。

▲包括女神秀智、Joy、澀琪也都曾戴過AWESOME NEEDS的帽款。（圖／翻攝自IG@awesomeneeds）



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