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「佛祖巧克力」有吃有保佑！泰國象神、巨大釋迦牟尼當供品太驚人

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@sucries_info

現在甜點不只講求好吃，外型也要夠吸睛，日本大阪的菓子工房シュクルリ經常推出動漫人物、可愛造型的甜點，其中有一系列居然以神明為主題，把巧克力做成佛祖大頭的形狀，看了瞬間肅然起敬，忍不住想對它雙手合十拜拜，拿來吃會不會也得到佛祖保佑呢？

▲佛祖巧克力。（圖／翻攝自ＩＧ＠sucreries_info）

「佛祖巧克力」造型非常精緻，把佛陀一粒一粒的釋迦頭和臉部慈眉善目的表情完美複製，除了一般尺寸，還有推出超巨大版本，看起來非常驚人。主要做成淺綠色的薄荷巧克力口味，但也有推出一般黑、白巧克力，以及紅色覆盆莓、黃色等不同口味，還有閃閃發亮的金、銀色。

如果信奉不同神明，也可以看看另一款「泰國象神巧克力」，有咖啡色和金色的一般口味，以及粉紅色的草莓巧克力，和淺綠色的薄荷巧克力，薄薄的一片除了單吃，也能疊在餅乾上變成巧克力餅乾。

一開始店家會做出神明造型的巧克力，是因為日本信奉佛教的人很多，由於適逢疫情期間，很多地方都會舉行祈福活動，剛好就能把「佛祖巧克力」當成供品，拿去廟裡拜拜。之後也跟著推出不同神明造型，以及巨大佛祖版本，讓大家有更多選擇。

日本常推出一些奇特造型的食物，像日本廣島湯來溫泉就把蒟蒻做成詭異的「大山椒魚」形狀，看起來有夠嚇人，正常的蒟蒻長出頭、尾、四肢，就像一隻有著灰色軟Q身體的壁虎。有人把它跟蘿蔔等配料燉煮，或是直接放便當盒裡當配菜，看到的瞬間真的食慾全消，拿來整人超適合。


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關鍵字：

佛陀, 神明, 巧克力, 造型, 日本, 甜點

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