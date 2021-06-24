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NIKE官網「換季特價再7折」！運動裝899元、熱門球鞋2千元有找

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▲▼NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE 官網「換季7折優惠」開跑 。（圖／翻攝自NIKE官網，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

疫情期間最適合居家網購，運動品牌NIKE在官網發起快閃「換季7折優惠」，超過百件優惠單品在原有的折扣之外，還能再打7折，像是經典鞋款Nike Air Force 1 Crater 最低來到1861元 ；Air Max Verona更從原價5400元下殺到3779元，現省超過1500元。除了NIKE之外，New Balance與adidas Originals也紛紛推出聯名鞋款，都成為鞋控熱門清單。

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Air Max 97額外7折後最低3023元可入手 。

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Air Max Verona降至3779元額外再享有7折優惠。

NIKE於官網舉辦換季特賣，限時快閃3天，於今（24日）至26日晚間11：59 止，結帳時輸入代碼 「SALE30」，特賣產品可享有額外7折優惠。此次有170項特價商品，鞋款、運動上衣與褲裝等，舉例鞋款Air Max 97以日本子彈列車為靈感的波紋線條設計，是不少民眾喜愛款式，這回也在特價名單內，從原價5400元降至4319元，還能享有額外7折，相當於3023元就能入手。

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Nike Air Force 1 Crater 最低來到1861元 。

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲YOGA羅紋背心、中度支撐型一片式襯墊運動內衣折扣後皆落在899元 。

以再生材質打造的Nike Air Force 1 Crater也是折扣較多的鞋款，原價3800元特價至2659元，折上折後來到1861元，現省近2千元。服飾單品部分，夏季必備的運動背心與T恤，幾乎都在千元價格內，YOGA羅紋背心、中度支撐型一片式襯墊運動內衣折扣後皆落在899元，民眾此時入手相當划算。

【向下看更多話題鞋款】

New Balance 與加州新銳時裝品牌 STAUD聯名

▲▼運動鞋。（圖／品牌提供）

▲57/40 鞋款以嫩綠與鮮黃配色展現夏日清新。

▲▼運動鞋。（圖／品牌提供）

▲327 以經典燕麥白搭配天空藍 （八月上市）。

New Balance 與加州新銳時裝品牌 STAUD 發表第三波聯名「SUMMER COLLECTION」跑鞋與服飾系列，融入了網球與拳擊元素，首次採不分性別設計的 57/40 與 327鞋款，以輕盈活潑的撞色效果大勢歸來，327 以經典燕麥白搭配天空藍調拼接出高雅氣質；而 57/40 鞋款則以一襲嫩綠與鮮黃配色展現夏日清新。

LEGO® Superstar球鞋

▲▼運動鞋。（圖／品牌提供）

▲▼運動鞋。（圖／品牌提供）

▲LEGO® Superstar球鞋預計7月2日開賣。

adidas Originals 與LEGO的驚喜合作真的實體化，打造出LEGO® Superstar球鞋，外觀延續經典黑與白配色鞋身，以立體的樂高凸顯經典三條線設計、標誌性貝殼鞋頭與鞋跟標誌，全都融入了樂高積木趣味性的特點與元素重新詮釋，鞋面縫線也以幾何呈現樂高拼接細節，鞋舌上搶眼的金色三葉標誌成為獨特外觀上最吸睛的亮點。

關鍵字：

NIKE, 運動, 特價, 網購, 折扣

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