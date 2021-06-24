巴黎男裝周／BURBERRY秀驚現「肚兜」　超壯男模裸身背「人」走秀成亮點

記者王則絲／外電報導 圖／品牌提供

BURBERRY 2022春夏男裝大秀於台灣時間昨（23日）登場，有鑒於疫情下全國性的封鎖與民眾自由的限制，創意總監Riccardo Tisci將本季命名為「Universal Passport」（通用護照）呼應所有人對於旅行的渴望，以強調大膽、自由的設計概念創造全系列，其中不乏吸人眼球的造型，比如像是「肚兜」的黑色戰甲，以及裸上身男模肩上再背起另一名模特的表現方式⋯⋯以下一起來看看BURBERRY 2022春夏男裝的必看焦點。

Riccardo Tisci提到：「這場發表會的主軸是自我表達的力量與美麗」、「我希望這個系列能展現青春的自由精神、誠懇與大膽的態度。」他特別調查年輕人們的喜好，發現年輕人想要的夏天不外乎就是運動風連帽衫、運動鞋、泳裝，以及輕薄的材質，以此為出發創造了本系列，希望藉由充滿活力能量的發表會，恢復世界生機。

宛如「肚兜」的戰甲造型上衣

大秀開始不久，模特兒便單穿一件猶如「肚兜」的黑色皮革繞頸式背心出場，轉過身僅由一條扣環繫著，展露出完整背肌線條，讓觀眾眼睛一亮，這樣類似戰甲造型的上衣，帶出本季的叛逆感，同時也可作為外搭使用，增加層次感，或是以圖案型式呈現在許多服裝上。

致敬BURBERRY「動物王國」

BURBERRY引以為傲的「動物王國」元素，在本季也現身蹤跡，運用斑馬紋造型的背心、透視風大衣致敬。

切掉袖子的外套、風衣，延伸出「肋骨」線條設計

本季服裝幾乎以「無袖」貫穿，Riccardo Tisci把BURBERRY的招牌風衣切掉了袖子，並創造多款外形方正的無袖上衣，在經典中注入了他個人的大膽風格，其中數套外裝上還可以看見前衛的帶狀線條裝飾設計，令人聯想到「肋骨」。

運用透視風上衣、迷彩襯托流動感

「流動感」也是Riccardo Tisci本季所想強調的，他透過透視風格的衣裝，以及不規則的迷彩設計來襯托。

「好男人不包二奶」衫再現

還記得先前掀起話題的「好男人不包二奶」上衣嗎？BURBERRY再次運用相同概念，在服裝上胸前打兩個大洞，營造前衛感。

把人當配件背在肩上走秀

當大秀影片接近尾聲時，可以看見有幾位男模裸著上身，秀出壯碩身材，身上背著另一名穿著清涼的模特走秀，成為亮點之一。

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