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「626史迪奇日」來了！大頭夜燈惹人憐愛　還能陪你邊泡澡聽音樂

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編輯／Emily　圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、spao.elandmall.com

迪士尼電影《星際寶貝》裡的史迪奇是第626號實驗品，所以每年的6月26日便被訂為「史迪奇日Stitch Day」。為了慶祝特別的日子，日本迪士尼商店推出了一系列史迪奇新品，這次史迪奇與平時淘氣的樣子不同，反而看起來有些落寞，牠仰頭看著夜空，彷彿在思念遠方的家人。

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

#娃娃系列

史迪奇新系列品項眾多，有可愛的絨毛娃娃和玩偶吊飾，史迪奇娃娃乖巧溫順的坐著，懷裡抱著鴨子，仰頭望向天空的模樣更惹人憐愛。玩偶吊飾的動作比較活潑，鴨子跑到史迪奇的頭頂上。

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

#燈飾系列

這次新品裡有兩款燈飾，一個是「史迪奇造型夜燈」，在黑暗中會發出跟史迪奇毛色一樣的藍光，擺在床頭櫃就像隻小寵物。另一款是「史迪奇燈串」，一整串有好多顆史迪奇大頭和星星，掛在牆上也太Q。另外還有一款「香氛凝膠燈」，杯子裡裝飾成夏威夷的海灘，透明凝膠會散發淡淡香氣，打開開關則有蠟燭般的光芒。

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

#夏日小物

為了配合季節，這系列有很多適合夏天用的涼感小物，像是史迪奇墊子、枕頭套和毯子等等，都使用涼感材質製成，炎炎夏日裡接觸皮膚一樣很涼爽，有滑順舒適的感覺。

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

#電子配件

這系列也有電子配件，像這款「史迪奇髮帶」有著超萌大耳朵，裡面內建耳機和麥克風，連接手機、播放器就能聽音樂或通話。還有一款是「游泳圈藍牙音響」，可以漂浮在水上，讓你邊泡澡、游泳邊聽音樂。

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

另外，韓國品牌SPAO則是與《蠟筆小新》合作，推出聯名保養品，裡面的面膜系列超級可愛，共有小新、爸爸、媽媽、小白、小葵五款，每一張面膜都是他們的臉，敷面膜保養時就能變身成角色們。還有推出做成小新最愛的巧克力餅乾包裝的護手霜，以及阿呆造型美妝蛋。

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼史迪奇系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 史迪奇, 小物, 雜貨

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