Angelababy紙片人體態曝光！「繁花透視裙」纖細美腿藏不住

▲大陸女星Angelababy（楊穎）最新造型曝光。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）憑藉亮麗外型走紅，最新的活動造型中，Angelababy換上一套「繁花平口紗裙」，讓紙片人體態曝了光，不僅多個角度毫無贅肉，藏在透視裙襬下的一雙白皙長腿若隱若現，舉手投足散發女神光彩，引發粉絲驚呼：「絕了」。





▲楊穎以一套黎巴嫩品牌Georges Hobeika 2021春夏高訂繁花紗裙亮相 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy加入綜藝節目《心動的信號》第四季，最新造型以一套黎巴嫩品牌Georges Hobeika 2021春夏高訂繁花紗裙為節目站台， 平口剪裁完美襯托她的肩頸線條，且多個角度纖細毫無贅肉，幾乎瘦成紙片人體態。Angelababy更大方以深V露出胸前陰影，增添火辣氣息。視線向下看，遍佈雪白紗裙的立體亮黃色花朵，宛如逼真綻放在其中，點綴寬鬆裙襬順勢提升不少仙氣，且透視裙下一雙白皙美腿若隱若現，讓人視線難以抽離。

▲楊穎換上Thom Browne針織衫內搭翻領白襯衫宛如少女 。（圖／翻攝自微博）

不光是高訂禮服駕馭得宜，Angelababy在節目第一期中更換上學院風的Thom Browne針織衫內搭翻領白襯衫，清新之餘以短版百褶裙收尾，造型相當完整，且身材顯瘦絲毫看不出已經育有一子，體態維持宛如少女一般，筆直長腿映入眼簾，讓粉絲相當陶醉。