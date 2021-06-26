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超NG早餐組合讓你「整天都很餓」　有50%的人天天吃

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▲▼吐司,早餐,熱壓吐司,沙拉。（圖／Pixabay）

▲吃錯早餐整天越吃越多。（圖／Pixabay，以下同）

編輯／借借

早餐是一天當中的第一餐，也是最重要的、喚醒身體的工具，選擇吃什麼其實非常重要，吃得對不但有飽足感，還能更有精神，但如果搭配錯誤，不但沒有加分，反而喚醒身體「整天的飢餓感」，默默地越吃越多，且「地雷早餐組合」居然有5成以上的人天天吃。

▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

麵包＋含糖飲料
許多人早餐都選擇麵包，原因是麵包美味、經濟又方便，但若再搭配含糖飲料，像是珍珠奶茶、甜豆漿、含糖咖啡等，變成醣加糖的組合，將會讓血糖升高，引發胰島素大量分泌，不但養肥還會引發飢餓感，建議早餐若吃麵包，最好搭配「無糖」飲料，像是水、茶或無糖咖啡或豆漿。

▲▼吐司,早餐,熱壓吐司,沙拉。（圖／Pixabay）

燒餅油條＋甜豆漿
中式早餐的飽肚感相當吸引人，但此種類的早餐也有一個特色就是使用大量的油，像燒餅油條加上甜豆漿，熱量可高達700卡，等同一個大便當，建議不要天天吃，吃的時候也盡量搭配無糖飲，避免油加糖的高熱量組合。

甜點當早餐
有人早上喝咖啡，就會默默拿出蛋糕點心來配，雖然感覺有一整天可以消耗熱量，但情況很可能像第一種類一樣，血糖急速升高導致胰島素分泌，接下來不到幾小時肚子就餓了，加上精緻的蛋糕甜點通常都有大量的奶油跟糖，早餐最好不要吃蛋糕，喝咖啡也要選擇無糖的拿鐵、黑咖啡。

▲▼點心,甜點,蛋糕,咖啡,下午茶。（圖／翻攝自pixabay）

此外，營養師也建議可飽足又能帶來活力的優良早餐組合，包括地瓜加無糖豆漿、御飯糰加蛋，若再加水果更好，或者是優格加堅果、燕麥、香蕉也很不錯。

▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 早餐

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