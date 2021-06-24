核彈級合作現身！Travis Scott x Dior全新聯名疑似曝光

今年以來，以許多重磅聯名鞋款圈粉無數的 Travis Scott，不斷釋出與其他人的合作計畫，持續擴展他的潮流版圖。而在眾多企劃中，其中與日本潮流鼻祖大神-藤原浩打造的「閃電倒勾」，更是讓全球鞋迷都十分期待的夢幻鞋履。

然而即使已經在球鞋圈地位崇高，Travis Scott 依然馬不停蹄地，尋求不同領域上的合作 。今日 Travis Scott 就被人發現於巴黎穿上疑似為 Cactus Jack 與 Dior 的聯名服飾，從曝光的影片中能看到 Travis Scott 身著一件融入兩方 Logo 的大衣與 T 恤，色系上為他招牌的大地色系。

雖然還未有實際的聯名諜照或是相關消息，但看到去年與 Nike 聯名出史上最貴 AJ1 的 Dior，再次進攻潮流圈，且還是與 Travis Scott 合作，相信全球粉絲看到肯定都相當興奮吧！

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