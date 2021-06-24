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貝克漢搶戴帝舵首款青銅鍊帶錶　帥錶新尺寸吸女性目光

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▲貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢第一時間戴上帝舵Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（TUDOR）發表品牌首款裝配青銅鍊帶的Black Bay Fifty-Eight Bronze（碧灣 1958 型青銅款）腕錶，全新帶扣更配備T-FIT快速調節系統，可快速於8mm的區間調整錶帶長度。此錶款為指定專賣店獨賣款，台灣只有台北101專賣店能買到，唯代言人享有第一時間上手的福利，貝克漢（David Beckham）已戴上新錶搶當全球第一人了。

▲▼青銅錶 。（圖／公關照）

▲帝舵表第一款裝配青銅鍊帶的Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶，143,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

2016年起帝舵表開始推出青銅錶，但都屬於錶徑43mm的Black Bay系列，此次搭配青銅鍊帶的Black Bay Fifty-Eight Bronze，錶徑為38mm，是不分性別都容易佩戴的尺寸；擁有啞面「青銅棕色」漸變錶面搭配招牌雪花指針，內載獲得瑞士官方天文台認證（COSC）MT5400型機芯，隨錶附送「青銅棕色」提花織紋錶帶，可依喜好自由更換。

▲▼青銅錶 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay Fifty-Eight Bronze腕錶隨錶附送「青銅棕色」提花織紋錶帶。

Oris青銅錶也搶進女錶市場，推出Divers Sixty-Five Cotton Candy系列，錶徑同樣是男、女都能駕馭的38mm，面盤則是棉花糖色調的天青藍、湖水綠以及石英粉3種款式，配備青銅錶鍊帶或復古風的皮革錶帶，讓青銅錶不僅只有陽剛一種風格，而有更多可能性。

▲▼青銅錶 。（圖／公關照）

▲Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy青銅錶推出粉嫩色款，鍊帶款75,000元，皮錶帶款66,000元。（圖／Oris提供）

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關鍵字：

貝克漢, TUDOR, 帝舵表, Oris

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