防疫生活悶到慌？「6個」找回快樂的方法，先改掉你的拖延症　

▲快樂其實並不難，就從以下6點做起。（圖／翻攝自IG/you_r_love、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

三級警戒延長，防疫生活悶到慌，不少人被疫情搞到焦慮、心情差，網搜6個讓心靈變快樂的方法，在這個難熬的時刻，讓自己感到幸福才是快樂之本．

#面帶微笑

人家說：愛笑的人，運氣不會差。生活其實就像一面鏡子，你對它笑，它就對你笑，若你是你對它哭，它也就對你哭，想要快樂，必須先從面對微笑做起。在家照著鏡子練習微笑，告訴自己：你很好！你很棒！練習久了，連心情也會變愉悅。

#享受獨處

在家工作，工時被家事分割，忙到喘不過氣來？請試著每天給一點自己的獨處時光，感受內在的喜怒哀樂，利用這段時間追劇、聽歌，甚至看一本書，都是能滿足自己的小確幸。

#充足睡眠

長時間晚睡，白天又得早起，睡眠不足不只會讓健康出問題，更會影響上班精神與工作效率，無限惡性循環。從今天起，下定決心早睡早起，就能擁有積極正向的生活。

#別自尋煩惱

保持正向思考，有時候煩惱都是自己想出來的，很多事情其實很簡單，是我們把它想複雜了，當煩惱變少了，心情自然就會變好。

#做事不拖延

當所有事情全都擠在一起，心情難免煩躁，這時候做好時間管理很重要，試著把事情分成輕重緩急，工作一定要按時完成，答應別人的事情一定要做好，做事不拖延，就能減少心理壓力。

#保持運動

運動可以增加血液中的鈣質，幫助刺激大腦內多巴胺的分泌和吸收，讓人產生愉悅感，運動不只會變得開心，還能消耗熱量，又能增強體魄。