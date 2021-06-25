麥當勞出動漫聯名餐？《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紙袋、飲料杯帥翻

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@MONO.tgm

麥當勞與防彈少年團聯名的「BTS套餐」熱潮席捲全球，紫色限定包裝超級美，就連不是粉絲也淪陷，如果麥當勞改和知名動漫聯名會變成怎樣呢？外國創作者@MONO.tgm就在臉書分享自己的創意，把麥當勞包裝與《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、宮崎駿等熱門動漫結合，打造出聯名餐點，讓網友們看了紛紛跪求量產。

這系列創作的麥當勞套餐都有紙袋、飲料杯、薯條、雞塊盒和醬料包，《鬼滅之刃》款整體走可愛風，紙袋上有Q版的炭治郎、禰豆子、善逸和伊之助，薯條和雞塊盒包裝則是角色大頭與M字Logo交錯的印花，飲料杯圖案比較帥氣，醬料包也都有角色圖案。

《咒術迴戰》在近期火速竄紅，改造成麥當勞套餐讓粉絲們看了好心動，紙袋和薯條、雞塊包裝都以素色底搭配黑色線條勾勒的角色插圖，簡約風宿儺和五條悟也太帥，薯條還被改成宿儺手指，飲料上面則是精緻的彩色插圖，醬料包是Q版圖案。

宮崎駿動畫中的《龍貓》和《神隱少女》也被改造成套餐，《龍貓》套餐紙袋上的圖案用簡單線條畫出來，餐點紙盒以黑、白色系為主，印花非常有設計感，飲料杯上的圖案是龍貓肚子，搭配皋月和小梅剪影，看了特別想收藏，醬料包則是彩色圖案。

《神隱少女》款以白龍和無臉男為主，紙袋和杯子都有特製的圖案，還多了一款無臉男專屬飲料杯，餐點紙盒則是藍綠色，上面有白龍、無臉男印花圖案，醬料包改用粉嫩色系，一款是千尋圖案、另一款是可愛的小煤炭。

其他還有《獵人》和《東京卍復仇者》套餐，也是把角色們融入設計，並配合調性選擇顏色，做出符合動漫特色的專屬包裝。要是真的能實體化量產，粉絲們絕對會瘋搶一波。

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