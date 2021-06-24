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直播／LV「魚形背包」超酷！還有浮誇滑板包　都在今晚男裝秀登場

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▲LV 2022春夏男裝秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

2022春夏男裝周，6月24日晚上8點半，輪到LOUIS VUITTON（路易威登）上場，照例已有一些新包搶先曝光，吸睛度第一名當屬一枚「魚形背包」，彩色模樣超像日本鯉魚旗，此外，還驚喜出現「滑板包」，Monogram包身搭配螢光背帶，用來裝進滑板，是不是夠浮誇！

▲LV 2022春夏男裝直播。（圖／翻攝LV IG）

▲LV搶先曝光的「魚形包」酷似日本鯉魚旗。（圖／翻攝LV IG）

▲LV 2022春夏男裝直播。（圖／翻攝LV IG）

▲Monogram帆布搭配螢光色相當搶眼，Virgil Abloh特別指出放在地上的「滑板包」。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

大秀在即，雖然多數人屆時是線上觀看，但儀式感不能少，LV已經將邀請函寄到嘉賓手中，包括周湯豪、陳柏霖等人都受邀。這次的邀請函以及搶先曝光的包款上，都有大大的「7」佔據視覺，因為這是男裝創意總監Virgil Abloh執掌LV的第7場大秀，邀請函則有撲克牌、三杯球等各種遊戲、魔術道具，與向來代表幸運的數字「7」，似乎很有關聯。

▲LV 2022春夏男裝直播。（圖／翻攝LV IG）

▲周湯豪收到LV的邀請函，是有趣的「三杯球」。（圖／翻攝nickthereal4sho IG）

▲LV 2022春夏男裝直播。（圖／翻攝LV IG）

▲撲克牌組是其中一種邀請函。（圖／翻攝siobhanbell IG、chenbolin IG）

除了魚形背包、滑板包，強調永續與環保，以回收材質製成的Keepall旅行袋上，印著美麗的風景，吊牌上的LV字樣更加上箭頭，巧妙地結合環保標誌，相當有心。

經典Monogram圖案結合螢光色皮帶的反差感，也是一大重點，Virgil Abloh秀出的層架上放置了各式包包，並在包面上印有「No.7」、「X.X.」等圖案，還有各式由硬箱演變而來的包款，都等待著在2022春夏秀上登場。

▲LV 2022春夏男裝直播。（圖／翻攝LV IG）

▲LV搶先曝光多款2022春夏男裝系列的新手袋。（圖／翻攝LV IG，以下同）

▲LV 2022春夏男裝直播。（圖／翻攝LV IG）

▲回收材質製成的Keepall旅行袋。

▲LV 2022春夏男裝直播。（圖／翻攝LV IG）

▲2022春夏男裝秀預告中，兩名男子一身黑衣、黑裙，走在佈滿岩石、曠遠的荒地。

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關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 2022春夏, 男裝周, Virgil Abloh

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