Gucci甜美蝴蝶結、浪漫流星雨化為珠寶　連霸氣獅也湊熱鬧

▲Gucci邀Jodie Turner-Smith代言全新高級珠寶系列，她佩戴流星瀑布項鍊。（圖／Gucci提供）



記者陳雅韻／台北報導

Gucci高級珠寶系列第二篇章Hortus Deliciarum「歡愉花園」曝光，圍繞創意總監Alessandro Michele最愛的花園與天馬行空想像，詮釋四大主題，包括大自然壯麗景致、日落時分、玫瑰花園與動物王國，各有重量級寶石坐鎮展現氣勢，細細欣賞會發現與服裝、配件元素相呼應，配成套毫不費力，預計9月將來台展出。

▲Gucci動物王國主題以22尊獅頭雕像環繞著16.36克拉的蛋白石項鍊。



由英國女演員Jodie Turner-Smith詮釋的Gucci珠寶廣告片中，她佩戴靈感源自流星雨的鑽石向鍊，點點美鑽如流星般在頸間落下，相當華美；而Alessandro Michele鍾愛的玫瑰花園由洛可可風的蝴蝶結做為主圖騰，鑲嵌心形切割的頂級彩寶，甜美極了，霸氣就交由動物王國的獅子珠寶展演，推出多件獅頭造型的作品，一款以22尊獅頭雕像環繞著16.36克拉的蛋白石的項鍊即是最佳代表。

▲Gucci鑲嵌帕拉伊巴碧璽與鑽石的蝴蝶結造型吊墜（左），獅頭黃金鑲鑽手鍊。



寶格麗（BVLGARI）甫於米蘭發表的Magnifica高級珠寶列，不僅頂級彩色寶石盡出，也出動華麗代言陣容，由好萊塢女星贊達雅（Zendaya）、義大利超模 Vittoria Ceretti、Lily Aldridge詮釋最新的作品，讓收藏家即使不能第一時間親睹珠寶風采，也能留下深刻印象。

▲寶格麗品牌代言人贊達雅戴MAGNIFICA系列頂級珠寶展現女神氣勢。



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