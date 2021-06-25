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朴敘俊白襯衫全濕透太誘惑！粉絲暴動：乾脆不要穿了吧

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編輯／JJ

韓男星朴敘俊位居一線男主角地位大勢無法擋，一舉一動都能成為焦點，近日朴敘俊登上韓版《W》雜誌，替香奈兒山茶花系列保養品拍攝一系列廣告畫報，不只有超近距離的特寫，其中一張穿著白襯衫浸在浴缸裡的造型，衣服整個都濕透、透出底下肌膚，讓粉絲全暴動：「乾脆不要穿了吧」、「這系列太魅惑了！」

朴敘俊曾出演過多部大熱韓劇，以實力漸漸累積人氣，在《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》後，更是奠定了不可動搖的一線男星地位，近期甚至有消息指出，朴敘俊將有望演出漫威電影《驚奇隊長2》，雖然消息沒得到證實，經紀公司僅回覆「無可奉告」，但由於沒把話說死，讓粉絲們更是期待萬分。

這次出鏡雜誌畫報，是為男性也可用的保養品拍攝形象廣告，為打造夏季沁涼的舒適氛圍，特別將場景拉到了水邊，或者是運用濕髮造型來提昇濕潤感，朴敘俊先是穿著寬鬆的針織背心服裝，躺在水上的浮板擺拍，伸出手臂令人好想一頭枕上去，近距離特寫拍出連女人都羨慕的白皙滑嫩肌膚，魅惑的眼神穿透鏡頭，女孩們大概又要換桌布了！

其中一套造型，朴敘俊身穿輕薄白襯衫與丹寧褲裝，整個人泡在放了水的浴缸裡，讓襯衫全都浸濕且隱約透出底下的肌膚，這樣的「濕身」演出搭配上迷濛誘惑表情，讓粉絲毫無招架之力，通通被迷得團團轉：「大愛這張」、「這個系列好縱慾！」、「乾脆不要穿了吧」、「必須好好收藏。」

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關鍵字：

朴敘俊

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