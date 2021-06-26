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LIFE・經典／生態旅館的「禪意套房」　不只好打卡也救心靈

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▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年與世隔絕成為一個受矚目的旅遊選項，位在瑞士山區的生態旅館ECO LUXURY HOTEL，本以自家特色的PODS圓形小屋為特色，這種簡易不需大量施工的小屋，座落在優美的山間上，近期也推出與Montalba Architects合作的「禪意套房」，讓住客能有與世隔絕的感受之外，也能體會到心靈的平靜。

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

PODS原意是豆莢，其旅館內也包括像一顆顆圓形的豆莢房型，每一個都座落在採用原木製作的平台上，並大量使用自然與可回收材質，跟以往大量開發灌入混凝土的建築物相比，這類的設計不僅對於土地減少負擔，也能把建築垃圾降到最低。

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

旅館座落於瑞士的 Dents-du-Midi山脈，每個圓形小屋都可以欣賞到羅納河谷的全景，無論是夏天的綠意與冬日的白雪，都讓此地彷彿成為一個沒有負擔的人間天堂，而房內的透明觀景設計也能讓住客一早起床就能體會到自然的景緻。

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

Montalba Architects最新的「Zen Suite（禪意套房）」採用天然材料和可持續建築相結合的方式打造，與旅館本身「維持自然的系統和諧」目標一致，配合房內的形狀，彎曲的木板地面跟木牆，也成為住客體驗建築精巧的一部分，圓形的水療池透過特設的臭氧系統，能在不破壞生態環境的情況下過濾水質。

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

設計團隊表示，在禪宗概念裡，所有事物都透過金木水火土5種能量聯繫組成，而這些元素也採用在禪意套房的細節裡，結合圓頂的設計，彷彿將所有的事情融合在一起，而圓形也是平靜、反省之後的體現。

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

▲ECO LUXURY HOTEL‘s Zen Suite。（圖／翻攝ECO LUXURY HOTEL官網）

目前ECO LUXURY HOTEL的「禪意套房」已經開放預約，並還有其他特色套房可供選擇，該套房一晚房價約台幣27,000元。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 旅館, 瑞士

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