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史上最美！歐舒丹「雙色涼感護手乳」超療癒　diptyque加了「花水」更迷人

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▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹雙色、霜質地護手乳很有賣點。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情嚴峻，頻繁清潔雙手已成必須，消毒後擦上護手霜提升肌膚保水度，幫助修復受損肌膚很重要，歐舒丹在今年夏季推出全新獨創雙色、霜質地的涼感護手乳，而diptyque絲絨護手乳，散發愉悅的甜杏仁香氣，此外，SABON晶透夢境護手霜富含保濕乳木果油和蘆薈精華，選一條喜愛的護手霜，用療癒香氣呵護你的雙手吧！

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 綠意馬鞭草玩色沁涼護手乳，30ml，400元。

護手霜專家歐舒丹除了每兩秒銷售一條的經典乳油木護手霜外，今年更玩出新高度，首度推出雙色、雙質地涼感護手霜，共推出3款仙人掌馬鞭草、綠意馬鞭草及澄夏果漾馬鞭草玩色沁涼護手乳，混合凝膠和凝乳質地，給雙手更全面的呵護潤澤。

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲diptyque 絲絨護手乳，350ml，2,200元。

以有機永久花花水、羅馬洋甘菊花水和芝麻籽油為主要配方的diptyque絲絨護手乳，為雙手覆上愉悅的甜杏仁香氣和熱情的苦橙葉香調，具滋潤、滋養、修護功效，絲滑的舒適包覆感給予雙手細緻呵護。

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲L:A BRUKET 244護手霜_接骨木花，70ml，900元。

L:A BRUKET 244護手霜保濕同時呵護雙手，調和具保濕舒緩功效的蘆薈、高度抗氧化與高效鎖水的白芒花籽油、充分潤澤與修護的乳木果油，是一款高效潤澤同時吸收快速、質地輕盈的護手霜。

▲▼護手霜盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON晶透夢境護手霜，30ml，380元。

日常洗手頻率增高，此刻更需要美好香氣的護手霜來呵護心情，SABON晶透夢境護手富含保濕乳木果油和蘆薈精華，容易吸收不黏膩，讓雙手長時間保持舒適柔軟。

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關鍵字：

護手乳, 歐舒丹, diptyque, sabon, L:A Bruket

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