禾聯「抑菌風扇」下殺1699元起　防疫宅家必備，吹出乾淨涼風

文／C編

夏季到來，加上疫情未歇，能夠抑菌的DC風扇大受歡迎，「Her和她」推出「HERAN禾聯 防疫必買DC風扇」，不但可以讓室內空氣循環，讓冷氣流通到空間每個角落，還有抑菌效果，讓空間清新舒適。

HERAN禾聯 奈米銀雙效抑菌DC風扇

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▲HERAN禾聯 奈米銀雙效抑菌DC風扇，原價3490元、特價2990元。點我購買。

這款奈米銀雙效抑菌DC風扇具有日本品牌DC變頻馬達，光觸媒藍光加上奈米銀粒子扇葉產生抑菌效果，打擊家中常見的細菌，讓環境更乾淨、清新。

同時還有遙控自動擺頭、10檔風量選擇，輕輕鬆鬆就能轉換，加上預約定時、遠端遙控功能，躺在沙發上就可以轉換風量跟時間，方便又省力，而且全機台灣製作，品質更讓人安心。

HERAN禾聯 奈米銀抑菌DC風扇

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▲原價2490元，特價1699元。點我購買。

預算不高，奈米銀抑菌DC風扇是另一個選擇，同樣為奈米銀粒子扇葉，可以達到抑菌效果，採用日本DC變頻馬達，加上7片扇頁的柔風設計，吹出來的風清爽又乾淨，12段風速可以選擇、8小時預約開機關機，自動左右擺頭、3種風模式等等，加上最重要的遠端遙控，不需要起身按按鍵就可以轉換各種功能，包準一用就會愛上。