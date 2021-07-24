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聲寶理容刀下殺629元起　宅家剪髮、修容輕鬆上手

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文／C編

為了落實居家防疫，很多人幾乎都不出門，甚至連剪髮修容都自己來，「Her和她」推出「SAMPO 聲寶狂推修容理髮刀」系列，有刮鬍刀、理髮刀、剪髮刀等等，可以輕鬆修剪髮絲，非常方便又好用。

聲寶 4D水洗三刀頭電動刮鬍刀/修容刀 EA-Z1904WL

▲刮鬍刀,理髮刀,剪髮刀,剃毛刀,修容刀,Her和她。（圖／Her）

▲原價1980元、特價728元。點我購買。

這款刮鬍刀比較適合男性使用，擁有高轉速馬達7500轉/分，1.5小時快充、使用90分鐘，LED顯示工作或是充電燈，一眼就可以看出來，雙環圓弧刀網能夠貼合臉部輪廓、保護肌膚，13度黃金銳角刮鬍更乾淨，100%水洗都沒問題。

聲寶 水洗式電動理髮刀EG-Z2004L

▲刮鬍刀,理髮刀,剪髮刀,剃毛刀,修容刀,Her和她。（圖／Her）

▲原價888元、特價629元。點我購買。

同樣是男生推高頭髮的時候可以使用，全機可水洗，1hr快充就可以持續使用90分鐘，具20段旋轉調節，旋鈕調節1-20mm，適合不同長度修剪，可以隨意推出適合自己的長度的髮型，簡單操作就可以輕鬆完成。

聲寶 五段式電動剪髮刀EG-Z1008L

▲刮鬍刀,理髮刀,剪髮刀,剃毛刀,修容刀,Her和她。（圖／Her）

▲原價990元、特價629元。點我購買。

專用型家用理髮刀，衛生又清潔，不繡鋼超精密刀頭，高速修剪低噪音，適合居家使用，小孩、老人、男生都適合，無線設計可隨處隨剪，充插兩用超方便，充電8小時可使用45分鐘，內附理髮剪、梳子、剪髮梳、清潔刷、油瓶。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲聲寶修容刀，her。（圖／Her）

▲SAMPO 聲寶狂推修容理髮刀系列，629元起，點我購買。

關鍵字：

刮鬍刀, 理髮刀, 剪髮刀, 剃毛刀, 修容刀, Her和她, Her

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