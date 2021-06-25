蕭敬騰「歌王」戴「錶王」絕配！　秀新鞋兼曬131萬元PP錶

▲蕭敬騰戴PP Nautilus金鷹系列5712/1A月相錶。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手蕭敬騰近日於IG上秀GUCCI新款BASKET高筒籃球鞋，他席地而坐手環著小腿，擺出帥氣pose，連帶也一起曬了手腕上的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）要價131萬元的Nautilus金鷹系列名錶，「錶王」配金曲「歌王」，絕配！

▲PP Nautilus金鷹系列5712/1A腕錶具日期、月相、動力儲存與小秒顯示，1,311,000元。（圖／PP提供）

造型源自船舷窗的Nautilus系列，是PP近幾年備受追捧的高級運動錶系列，演藝圈如維多利亞貝克漢、潘瑋柏等都收藏好幾只，蕭敬騰也沒錯過此熱門系列，他所戴的是PP Nautilus 5712/1A自動上鍊腕錶，具時、分、小秒、日期、動力儲存與月相顯示功能。

▲蕭敬騰戴AP皇家橡樹系列18K金超薄腕錶，1,895,000元。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

蕭敬騰同時收藏AP（Audemars Piguet，愛彼錶）皇家橡樹系列18K金超薄錶，內載Calibre 2121自製自動上鍊機芯，整體厚度約8.1毫米，在高級運動錶中屬於纖薄款，其金色面盤上有招牌的Petite Tapisserie小型格紋裝飾，整體設計向1977年問世的首款皇家橡樹系列超薄黃金腕錶致敬之意濃厚。

►蕭敬騰、倪妮跨海巧穿同雙GUCCI籃球鞋 男生、女生穿都超帥！

►潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

