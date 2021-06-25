新鮮人必學！「視訊面試」3大類職位的「好眼緣」髮型推薦

▲「視訊面試」讓髮型是否整潔、適當變得更加明顯。

記者張毓容／台北報導

新冠疫情延燒至今，讓多數人的日常生活發生極大變化，像是居家辦公、餐廳禁止內用，就連工作面試都改為「視訊面試」。雖然有些人會覺得視訊面試比傳統面試更簡單，在熟悉的環境裡、不用與面試官直接面對面，壓力減少不少，但你知道嗎？根據調查，外貌與談吐佔了面試整體印象93%，當面試改為線上時，鏡頭前顯示的上半身也就更為重要，除了服裝整潔外，髮型是否整潔適當也變得更加明顯。

資生堂專業美髮就特別依據不同型態工作內容，推薦了3種合適髮型，無論你是要開始找工作的新鮮人或是想利用這個機會準備未來轉職，快來把面試髮型的「眉角」學起來，讓面試官對你印象深刻。

＃行銷／企劃人員：優雅自然捲度



行銷及企劃類絕大多數都是需要創意及跳脫框架，但卻不失專業的一群人， 因此在打扮上也可以脫下拘謹，加上一點自己的風格，些許的髮色改變也是非常適合的。展現十足的親和力並搭配自信的談吐，能讓面試官覺得此工作非你莫屬。

建議可選擇優雅自然的捲度，展現輕柔但不拘謹的氣質。透過自然捲度線條及下半部的C字捲髮，能弱化臉上較剛硬的線條，圓臉或是方臉的女孩也可利用這類型髮型達到很好的修飾臉型效果；如果是額頭比較高的人，也可以利用瀏海的遮擋來修飾。

＃公關／業務人員：輕盈蓬鬆捲髮



公關業務類工作應該是不少活潑外放的新鮮人會選擇的職涯類型，由於這類的工 作需要大量與人溝通、碰面，因此又比行銷企劃類更需要活潑的印象。服裝上可選擇一個亮色系的重點來搭配其他安全的單品，妝容上也能同理地利用淡妝搭配紅唇表現出與眾不同與搶眼度。此外，能讓對方信任並願意買單，是公關業務類的主要工作，因此利用外表印象提升專業感是非常必須的。

髮型的部分建議可選擇比較輕盈蓬鬆的類型，能讓整體氣質看起來更有精神，有瀏海的女孩也要記得將蓋住臉的瀏海整理好，順著瀏海往外翻的造型是不錯的選擇，如果是有捲度的髮型也一定要整理好，而不是亂糟糟的就上場面試。

＃行政／內勤人員：深色直髮造型



這類型工作往往需要細心、有條不紊的工作態度，因此散發出乾淨簡單、有親和 力的感覺是非常重要的。打扮得不過於花俏是面試這個職位的重點，因此面試時的服裝顏色盡量不要超過三個顏色，妝容可盡量選擇大地色系。

深色直髮造型是一般大眾都合適的安全牌髮型，但要如何才能在一群面試者中脫穎而出？讓髮絲呈現「柔順」及「光澤」絕對是鏡頭前的大亮點。建議面試前先用直版夾將頭髮順過，再取適量護髮產品或髮油撫平毛燥、為髮絲增添光澤感，千萬不要任由頭頂的毛燥壞了你的美好形象。

►►►可搭配的護髮品

▲資生堂 緞虹髮妝露，150ml，800元。



可調整粗硬厚重、自然捲髮質，幫助撫平毛燥，就連難以整理的粗硬髮也能變得柔軟滑順。

▲AVEDA 蘊活光萃Omega5高效精華，200ml，1,680元。



油質輕盈細緻，紅石榴籽油的 Omega 5 不飽和脂肪酸，可維持毛鱗片年輕健康、抓緊水分，改善髮絲僵硬毛燥，重現滑順觸感及唯美光澤。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生熱啟230修護凝露，150ml，2,700元。



獨家「抗高熱防禦膜」能轉化熱能並修護保護髮絲，更添加珍稀植物美容油成分的髮絲強韌抗熱配方，讓在高溫熱能下反而啟動修護機制。

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