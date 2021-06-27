「公主磨砂膏」連膏體都是粉紅色、味道是玫瑰香氣　用起來好療癒

記者李薇／綜合報導

夏季人人都希望自己肌膚可以白皙透亮，除了做好防曬之外，定期的去角質也相當重要，可以幫助肌膚細嫩又絲滑，同時也可以幫助後續保養精華成分吸收，所以建議一週一定要做一次到兩次的去角質。

1.迪奧 精萃再生玫瑰去角質霜

升級蘊含更多天然來源成分、更高濃度的玫瑰微營養素。獨特「玫瑰蜜糖」微粒，以指腹輕輕按摩就能瞬間轉化為一層玫瑰精萃面膜，為肌膚注入岡維拉玫瑰微營養素、玫瑰精華油、玫瑰凝蠟的珍稀賦活能量，深層而溫和地去除老廢角質，同步緊緻毛孔，綻放宛如新生兒般的柔滑細緻肌膚，根本就是「公主用的去角質」。

2.L:A BRUKET 身體去角質-接骨木花

使用海鹽為身體肌膚深層淨化、去角質，是瑞典西岸傳統海洋浴最具代表性的作法之一。L：A BRUKET以當代方式重新演繹古老智慧，淨化、柔嫩肌膚，同時賦予柔軟滑細膚觸。結合甜杏仁油、紅花籽油、菜籽油，為肌膚補充維生素與必需脂肪酸，同時對抗自由基。

3.RMK 海藍SPA潔顏冰砂

採用RMK獨家開發「CLEAR毛孔潔淨&SWEEP角質清除」處方，具有水潤彈力的凝膠擁有滑潤延展的舒適質地。蘊含3種大小顆粒，能徹底潔淨堵塞毛孔的角栓與堆積的老廢角質，豐潤的凝膠能減輕肌膚負擔同時保有潤澤。

4.SABON PLV身體磨砂膏珍藏版

SABON精心調配的身體磨砂膏，以天然死海鹽與多種美肌植物油的獨家配方，發揮了最完美的磨砂膏功效與使用感受：大小適中的死海鹽粒具有多面切角,與肌膚摩擦的觸感非常溫和舒服。在微濕的肌膚上，鹽粒也不會過於快速消失。天然的植物油以絕佳的比例將滋潤留在肌膚上，更為鹽粒與肌膚間帶來溫潤柔滑的觸感，打造出舒服絕妙的去角質美學體驗。

5.艷夏果漾馬鞭草去角質凍



夏天絕對少不了全身去角質，天然細緻胡桃顆粒，帶來溫和的去角質體驗，同時為肌膚鎖住水份，重現細緻柔滑膚觸，獨特的果凍般趣味質地為保養體驗更加分，夏日消暑涼感保養，置於冰箱冷藏後使用，清涼效果更加乘！

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