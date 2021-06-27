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Jil Sander+推出最優雅的「勃肯拖鞋」　半包鞋設計＋綁帶實在太美

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記者王則絲／台北報導

德國鞋履品牌BIRKENSTOCK靠著幾款最基本版型的「勃肯拖鞋」聞名全世界，即使是在流行趨勢快速轉動之下，依然屹立不搖，近年來BIRKENSTOCK不斷嘗試與各方合作，先前和Rick Owens、Valentino⋯⋯的聯名都掀起話題，這回BIRKENSTOCK則是將首次與Jil Sander支線Jil Sander+推出聯名勃肯鞋，雙方共同打造全新鞋型，半包拖鞋＋後綁帶的設計太美了！

▲BIRKENSTOCK X Jil Sander+聯名。（圖／翻攝自IG）

▲Jil Sander+ X BIRKENSTOCK聯名系列鞋款。（圖／翻攝自Jil Sander，以下同）

先前因UNIQLO「+J」系列而廣為人知的極簡風品牌Jil Sander，在2019年時推出支線系列「Jil Sander+」，著重在都會風格以外的路線，推出適合山間、海邊旅行的單品，以彌補主線的不足之處，但也同樣保有Jil Sander的設計理念與美學。

▲BIRKENSTOCK X Jil Sander+聯名。（圖／翻攝自IG）

▲BIRKENSTOCK X Jil Sander+聯名。（圖／翻攝自IG）

Jil Sander日前於社群宣布將與BIRKENSTOCK進行合作，全系列共帶來4雙鞋款，顏色以黑色或是米色為主，選用麂皮和牛皮製作，包括經典的雙槓拖鞋Arizona、有後帶的雙槓涼鞋Milano、半包涼鞋Berlin，以及雙方品牌全新設計的鞋型Velan。

▲BIRKENSTOCK X Jil Sander+聯名。（圖／翻攝自IG）

新鞋型Velan由半包拖鞋延伸而來，將後絆帶的設計改為長條綁帶，用繞綁的方式纏在腳踝上，營造出如芭蕾舞鞋的優雅，鞋面也改為V型設計，富有Jil Sander的高級感，全新設計太美了，可說是最優雅的「勃肯拖鞋」。這次「Jil Sander+ X BIRKENSTOCK」系列，將在7月1日於Jil Sander、BIRKENSTOCK1744官網，以及7月8日上架零售店舖。

近期值得關注的聯名鞋款，不能不提到「sacai x Nike VaporWaffle」的夏季新配色「Sail」，這雙明星們搶著穿的潮鞋，每季持續發布新配色，最新Sail 配色以米色與白色搭配為主，透過絨面皮革、麂皮、尼龍等材質拼接打造層次感，最新消息指出該鞋款將於7月左右正式登場。

▲sacai x Nike VaporWaffle “Sail” （圖／翻攝自hypebeast）

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關鍵字：

Birkenstock, Jil Sander, Jil Sander+, 聯名, 勃肯拖鞋

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