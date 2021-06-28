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出現WFH焦慮症！5招放鬆心情：泡腳、冥想、頭部按摩都很讚

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記者李薇／綜合報導

最近大家應該感覺到家裡變擠了，大人居家上班、小孩也在家上課，一邊視訊會議，一邊還要打理三餐、盯著孩子，工作與私生活糊成一團，甚至開始出現「Zoom疲勞」和「鏡頭焦慮症」，過度在意自己在視訊中的表現，覺得鏡頭中的自己與平日在辦公室的光鮮亮麗大相逕庭，莫名地焦躁、倦怠與虛脫！

要擺脫這樣的負面情緒，你可以嘗試從改變居家的環境開始，不只可以降低生活空間的壓力來源，日常工作也能更有效率。

對此，精神醫學專家、台北榮總玉里分院副院長胡宗明醫師建議，可嘗試在家裡打造一個「像是在大自然的環境，在這個好的環境下放鬆。」舉例來說，森林浴可以釋放出芬多精，讓人身心舒暢，有助於減輕壓力，在家裡若能使用萃取自大自然、保留了芬多精的木質調精油，也能達到有如森林浴般的效果。

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

1.擴香或直接嗅吸木質調精油

最快速簡單，營造出置身樹海般的放鬆感，如果家裡沒有擴香機，也可以直接嗅吸檜木精油等木質調精油，藉由呼吸調息就有極佳的作用。

2.靜心冥想

在擴香機中滴數滴檜木精油，放些寧靜的音樂，營造出靜心冥想的平靜空間。只要安靜坐著、深呼吸，慢慢的回想曾經去過的山林樹海等遺世獨立的大自然環境，在自己打造的虛擬天地裡間靜靜地放空，是一種很好的靜心冥想方法。

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

3.泡澡/泡腳

泡澡能夠快速放鬆身心的緊繃感，沒辦法泡澡的人也可以選擇在水盆裡加入絲柏、薄荷、馬鬱蘭、羅勒、葡萄柚、薰衣草精油等各種精油泡腳，腳底有許多穴道、反射區，可以促進身體循環、舒緩緊張、緩解疲勞。

4.頭部按摩

以基底油稀釋含有黑雲杉、芳樟、乳香、藍艾菊、德國洋甘菊、桂花成分的複方精油，用梳子沾取後，以頭頂的百會穴為中心點，向外以Z字形方式梳理按摩頭部，不但能刺激頭皮，舒緩用腦過度的緊繃，還能提升睡眠品質。

5.淨化脈輪

心輪是七個脈輪的中間點，上面三個與下面三個脈輪，都會通過心輪，建議使用具有安定、平衡效果的精油，精油稀釋後塗抹在心輪（胸部正中線的膻中穴位）的位置，接著放鬆或是做點冥想，就能達到一個很好的平衡調控狀態。

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自然美 樂呼吸複方精油-01

內含純正薰衣草、澳洲尤加利、桉油醇迷迭香、胡椒薄荷、苦橙葉、廣藿香、羅文莎葉，可以將精油滴在口罩上（左右兩側綁線的地方），就能輕鬆讓呼吸更加順暢，同時防禦力大大提升。
▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

多特瑞 檜木精油

代表神聖與力量的珍稀檜木,提供你巨大的保護力。除了透過嗅吸、泡澡、擴香等方法,感受聖潔純淨的檜木香氣與芬多精的實質功效，更推薦在冥想時，搭配檜木精油，創造清晰平靜的能量場，讓身心靈被不朽的平靜洗滌，提升出宛如神木林般寬闊、堅毅的力量。

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

多特瑞, 自然美, 保養, 精油

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