fb ig video ETtoday search mobile

雞蛋別放微波爐！廚房「5個危險動作」別做，小心料理不成還毀容

>

▲▼廚房「5個危險動作」別做 。（圖／翻攝pexels）

▲。

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

防疫升級大家都宅在家減少外出，也越來越多人自己動手下廚，不少人更從新手變成料理達人。但是和廚房不太熟的你，以下幾個廚房的「危險地雷」千萬別踩，操作不慎不只後續收拾麻煩，還可能會燙傷自己、造成危險，絕對要小心。

▲▼廚房「5個危險動作」別做。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃別用微波爐加熱雞蛋

應該不少人都有把雞蛋放在微波爐中加熱卻爆炸的經驗，當雞蛋內部過熱，壓力大就會爆炸，不僅搞得髒亂難收拾，更可能會燙傷。除了雞蛋外，像是牛皮紙袋、錫箔紙、密閉容器都不能放進微波爐，使用微波爐時一定要留意。

＃使用壓力鍋前看清使用說明

許多人家中都有壓力鍋，不到一小時就能燉好香噴噴料理，但對於廚房新手來說，壓力鍋必須仔細留意，除了使用前看清楚說明，壓力閥、排氣孔都要檢查，並且按照說明控制食物體積，杜絕所有危險可能。

▲▼廚房「5個危險動作」別做。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃明火旁不要放麵粉

麵粉是細小粉塵顆粒，若是在空氣中達到一定濃度，恰巧又遇到火源就容易燃燒，甚至會引發粉塵爆炸，若是在廚房等密閉空間，後果會更嚴重。

＃瓦斯爐旁不要噴殺蟲劑

殺蟲劑或是各式噴霧都易燃，一點火花或是靜電都很容易引起爆炸，像是家中常用的酒精噴霧也最好不要擺在明火附近。

▲▼廚房「5個危險動作」別做。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃冷凍食品要解凍才放油鍋

料理老手都知道食物解凍的必要性，千萬別傻傻把冷凍食品直接往油鍋扔，因為冰會快速變成水蒸氣，使油鍋快速沸騰，若是油溢出來到火苗上，就容易引起火災，不可不慎！

►小心衣服越洗越髒！洗衣機使用5大NG錯誤　最後一個80%人都犯過

►老是睡不好？營養師教7招「助眠好習慣」　焦慮人第4招快學好

►宅在家太難168？營養師大推「1410輕斷食」　掌握4秘訣效果更好

關鍵字：

居家, 生活, 家居, 廚房, 料理, 使用錯誤, NG行為, 誤區, 危險

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

麥當勞出動漫聯名餐？《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紙袋、飲料杯帥翻 adidas官網超狂「折上折」來了！Jennie同款竟1500元有找 肚子肥肉太難瘦！飯後3個小動作避免脂肪囤積變成「小腹婆」 突然就翻臉！會「無預警分手」的3大星座　摩羯底線不能踩 朴敘俊白襯衫全濕透太誘惑！粉絲暴動：乾脆不要穿了吧 防疫生活悶到慌？「6個」找回快樂的方法，先改掉你的拖延症　 NIKE官網「換季特價再7折」！運動裝899元、熱門球鞋2千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面