雞蛋別放微波爐！廚房「5個危險動作」別做，小心料理不成還毀容

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編輯／Amanda 圖／翻攝自unsplash、pexels

防疫升級大家都宅在家減少外出，也越來越多人自己動手下廚，不少人更從新手變成料理達人。但是和廚房不太熟的你，以下幾個廚房的「危險地雷」千萬別踩，操作不慎不只後續收拾麻煩，還可能會燙傷自己、造成危險，絕對要小心。

＃別用微波爐加熱雞蛋



應該不少人都有把雞蛋放在微波爐中加熱卻爆炸的經驗，當雞蛋內部過熱，壓力大就會爆炸，不僅搞得髒亂難收拾，更可能會燙傷。除了雞蛋外，像是牛皮紙袋、錫箔紙、密閉容器都不能放進微波爐，使用微波爐時一定要留意。

＃使用壓力鍋前看清使用說明



許多人家中都有壓力鍋，不到一小時就能燉好香噴噴料理，但對於廚房新手來說，壓力鍋必須仔細留意，除了使用前看清楚說明，壓力閥、排氣孔都要檢查，並且按照說明控制食物體積，杜絕所有危險可能。

＃明火旁不要放麵粉



麵粉是細小粉塵顆粒，若是在空氣中達到一定濃度，恰巧又遇到火源就容易燃燒，甚至會引發粉塵爆炸，若是在廚房等密閉空間，後果會更嚴重。

＃瓦斯爐旁不要噴殺蟲劑

殺蟲劑或是各式噴霧都易燃，一點火花或是靜電都很容易引起爆炸，像是家中常用的酒精噴霧也最好不要擺在明火附近。

＃冷凍食品要解凍才放油鍋



料理老手都知道食物解凍的必要性，千萬別傻傻把冷凍食品直接往油鍋扔，因為冰會快速變成水蒸氣，使油鍋快速沸騰，若是油溢出來到火苗上，就容易引起火災，不可不慎！

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