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超好裝「夏日大包」盤點！3.5萬元買到最夯Chloe、COACH蔬菜水果巨可愛

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記者王蓁蓁 / 台北報導

居家防疫之際，還是需要不定時出門來一場大採買，這時候可愛的「小廢包」就派不上用場了，難得能出一次門，包包除了要有大容量外，時髦百搭的外觀也是必備條件！除了5萬元以上的包包，《ET FASHION》也特搜出價格落在35,000以內的款式，讓小資女們不用怕入手單價高的包款，卻過於珍惜不敢常用。

▼▼50,000元以上大包推薦▼▼

CELINE

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲CELINE 單寧牛仔托特包，NT$63,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

CELINE乘著炎炎的夏季，帶來了可愛的膠囊系列「A FRENCH SUMMER」以滿滿的度假氛圍徜徉在法國的夏日風情中，清爽的丹寧牛仔托特包，能為近日悶熱的天氣營造「視覺降溫」的效果，繩結的手把綴上淺棕色皮革，背上身彷彿走上法國街頭般隨興、優雅。

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲CELINE 帆布包，NT$66,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

另一款同樣是帆布托特包系列，米白的包身顯得座落在中央的CELINE字樣更加顯眼，搭配棕色皮革手柄，展露出休閒的海島度假風格，手柄悄悄掛上的金屬鎖頭隱隱透出包款奢華感。

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲CELINE TRIOMPHE凱旋門草編包，NT$72,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

說到度假風，當然不能不提到CELINE的草編包系列，這款曲線輪廓的大包，彷彿扇形的包型有股莫名的療癒感，鑲嵌在包款上方的手柄運用質感小牛皮打造而成，草編包中央經典的TRIOMPHE凱旋門標誌，則以不容忽視的方式綴在包款上。

Chloé

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Chloé Kiss Hobo深海藍肩背包，NT$51,600。（圖 / 品牌提供）

由「帶貨女王」孫芸芸背成爆款的Kiss Bag「唇形包」，以柔軟的小牛皮革包身綴上取經自品牌珠寶的金屬握把，流暢的唇型輪廓是經典Trudie的系列作品，讓包款遊走在個性與優雅之間，加大版的Kiss Hobo Bag流浪包則多了一份隨遇而安的氛圍，鬆垮的包身隨意翻蓋就能開袋，寬敞空間容量十分充足。

DIOR

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Dioriviera 系列 Toile de Jouy DIOR BOOK TOTE，NT$95,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

DIOR夏季膠囊Dioriviera延續2021秋季系列，將繽紛搶眼的莓果紅、青檸綠注入明星單品Toile de Jouy刺繡托特包，在疫情下沈悶的生活中，帶來陽光燦爛的度假氛圍，鮮豔的亮色調一背上吸睛度絕對滿分！在展現時髦穿搭之餘，容量也不容小覷，能完美裝下所有用品。

▼▼35,000元以下大包推薦▼▼

COACH

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲FIELD 30 花園刺繡 COACH 徽章托特手袋（上），NT$16,800、（下）NT$21,800。（圖 / 翻攝品牌官網）

皮革與帆布組合的異材質拼接讓包包整體更加豐富，療癒的燕麥白加棕色配色，綴上刺繡花朵，洋溢著滿滿的田園鄉間風情，不論是滿版的花卉、還是點點的小花、蔬菜水果裝飾，都充滿了春夏的活力氣息，包包也另外附上撞色背帶，手拿、肩背都迷人百搭。

MARC JACOBS

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲MARC JACOBS「The Tote Bag」，NT$7,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

MARC JACOBS近季大收歡迎的「The Tote Bag」系列，再度大玩色彩，以One Tone方式推出草綠、粉紅、寶寶藍、軍綠......等繽紛托特包，令人眼睛為之一亮，簡約的方形包型，中央俏皮印上惹人注目的「The Tote Bag」字樣，系列更為包包貼心附上可調節式背帶，增添包款的搭配方式。

Chloé

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲近季大包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Chloé Woody咖啡色皮革飾邊中型托特包，NT$30,600、藍色皮革飾邊大型托特包，NT$34,900。（圖 / 品牌提供）

Chloé Woody帆布托特包清爽療癒的「燕麥奶」色，簡約質感模樣一躍成為日、韓妞們的心頭好，從提把延伸的Logo織帶彷彿緞帶般遊走在包身，同時拼接皮革點綴，讓包款在溫柔中不失精緻感，分別推出咖啡、與深藍色皮革拼接款式增添收藏選擇。

►DIOR微型包讓女星撞一團！孫芸芸低胸辣呼呼　曾之喬穿睡衣逗狗拼了

►腋下包太燒！盤點YSL、MIU MIU……昆凌連曬兩咖、佔滿Lisa的IG版面


 

關鍵字：

大包, 盤點, CELINE, Chloé, DIOR, COACH, MARC JACOBS

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