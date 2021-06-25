adidas官網超狂「折上折」來了！Jennie同款運動裝　成套2千元有找

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝品牌官網

乘著換季之際，不少線上平台官網都祭出特價折扣活動，運動品牌adidas自即日起到6/29多達1700多件商品，除了原先的折扣外，購買2件還能再打8折、3件以上則能享7折優惠，其中不乏多款經典球鞋與當季單品，就連Jennie同款也涵括在優惠範圍，還不趁宅家防疫期間網購一波。

▲HER STUDIO LONDON 櫻桃印花運動背心、R.Y.V. 緊身褲兩樣一起買還能再打8折。

adidas在官網發起限時7天的「OUTLET SALE」活動，只要在OUTLET專區任選兩樣單品，並在結帳時輸入「SALE20」代碼，原先就有優惠的商品即可再享8折，此外任選三樣以上單品輸入「SALE30」代碼則可另折7折優惠。

居家運動必備運動背心、可愛的櫻桃印花簡直太適合夏季了，另外還有緊身單車褲，運動搭配之餘也能穿成時髦單品，兩樣商品都從破千以上的原價，降至百元價格，若是兩樣一起買還能再打8折，換算下來等於單件700多元就能入手了。

▲這波折扣優惠中不乏多款經典球鞋，買越多越划算。

adidas致敬網球傳奇的STAN SMITH球鞋，一口氣將兩位球員Rod Laver與Stan Smith放上鞋面，一綠、一藍的搭配十分吸睛，折扣下來從原先的4290元特價至2999元 ; 同樣是爆款球鞋的NMD系列也以超優惠的價格，從5290元折扣成3699元，等於現省近1600元 ; 經典球鞋SUPERSTAR系列的變奏塗鴉版則由3690元降至2559元，若是三件一起購買再享7折，每件商品只要2千初，相當划算。

▲Jennie同款的丹寧運動套裝整套買算下來2千元有找。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

「帶貨王」Jennie在IG上曬出的丹寧運動套裝也在優惠折扣當中，原先要價4690元的連帽上衣折扣至3259元、運動短褲則是從原價2490元降至1699元，整套一起買還可以再8折，算下來2千元有找，想要購入Jennie同款的女孩們還不快手刀衝！



【加碼更多運動品牌優惠】

▲Air Max 97額外7折後最低3023元可入手 。

NIKE於官網祭出快閃3天的「換季7折優惠」，即日起至6/26，超過百件優惠單品在原有的折扣之外，結帳時輸入代碼 「SALE30」就可以額外再享有7折，像是經典鞋款Air Max 97，先是從原價5400元降至4319元，另外再打7折換算下來只要3023元，相當於現折2377元，包準荷包失守得很超值！

►NIKE官網「換季特價再7折」！運動裝899元、熱門球鞋2千元有找

▲多款經典球鞋、單品都包括在折扣範圍內。

Reebok特別推出「初夏新生活」優惠活動，即日起到6/29限時7天快閃，在初夏專區購買任選兩件，結帳時輸入代碼「SUMMER8」，同樣可以在原先就有折扣的金額再打8折，任選3件以上商品，輸入折扣代碼「SUMMER7」則可享7折優惠。

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