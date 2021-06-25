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克蘭詩「清潔系列」支持友善耕作、Dior玫瑰潔顏乳超勸敗

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▲▼克蘭詩「阿爾卑斯清潔系列」上市 。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩與台灣藍鵲茶跨界合作。

記者曾怡嘉 / 台北報導

肌膚清潔天天得做，保養同時又能為土地盡一份心力，何樂而不為？台灣克蘭詩與致力於水土保育的臺灣藍鵲茶合作，凡於7/1-8/31期間，每售出一瓶阿爾卑斯清潔調理系列商品，就會捐出一歐元（約台幣33元）支持藍鵲茶友善土地的耕作方式；顧客同時也能得到一份感謝茶禮。

▲▼克蘭詩「阿爾卑斯清潔系列」上市 。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩依照不同膚質推出多款產品，可供消費者選擇。

克蘭詩全新阿爾卑斯清潔調理系列，蘊含來自阿爾卑斯山，有機耕種的黃金龍膽草與檸檬香蜂草成分，為肌膚做到先洗淨、再平衡。再運用天然肥皂草取代人工皂鹼，再搭配依據不同膚質調製、內含海洋益生菌的純淨化妝水為肌膚帶走壞菌、增加好菌，肌膚自然變更好。

清潔卸妝新品看更多

▲▼清潔卸妝盤點 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Dior 精萃再生玫瑰潔顏乳，120g，3,000元、

新一代親膚配方蘊含高達89%天然來源成分，並添加岡維拉玫瑰微營養素，酸鹼值理想親膚，更能呵護嬌弱肌膚。富含玫瑰凝膠，能瞬間轉化出豐盈絲滑泡沫，溫和洗去肌膚油脂、髒污與殘妝。

▲▼克蘭詩「阿爾卑斯清潔系列」上市 。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 精萃光采潔膚水 200ml，2,000元。

肌膚之鑰也推出全新精萃光采-高智能潔淨系列，嚴選抗氧智能食物萃取，一舉卸除日常殘妝與壓力。此次更祭出第一款免沖洗潔膚水，輕輕擦拭即能卸除髒污妝容，使肌膚潔淨散發自然光采。

▲▼克蘭詩「阿爾卑斯清潔系列」上市 。（圖／品牌提供）

▲ettusais 高機能毛孔淨透凝膠EX，165g，580元。

高機能毛孔淨透凝膠全新升級，不只洗淨肌膚毛孔，連包裝也改成淨透純白設計，加上清新舒緩葡萄柚香氣，讓每次洗臉時的視覺與嗅覺都充滿清爽潔淨。獨特的雙質地科技，先以透明凝膠密著毛孔深入吸附髒汙，再轉化為綿密慕絲快速溶出髒汙，洗後清潔超有感。

關鍵字：

克蘭詩, 清潔, 台灣藍鵲茶

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