fb ig video ETtoday search mobile

日本星巴克把「47種名產」變星冰樂！玉米牛奶、醬油糰子口味太新奇

>

編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.jp、fashion-press.net

星巴克的星冰樂常會配合季節、地區，推出限定口味，日本的星巴克為了慶祝25週年，特別推出了「47 JIMOTO 星冰樂」活動，在日本全國47個都道府縣販售地區限定口味的星冰樂，只有在當地門市才買得到，每一款味道都把當地的名產、特色融入其中，獨特口味讓人超想喝。

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

47款星冰樂中有很多口味的靈感來自地區盛產的食材，像「北海道」就把玉米和牛奶融入其中，「茨城」的哈密瓜產量豐富、「富山」以巨型西瓜聞名，所以就推出同款水果味星冰樂。「千葉」醬油產量最高，當地星冰樂便把醬油糰子的甜醬汁與咖啡搭配出獨特滋味。

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

除了盛產的作物，餅乾、甜點類的伴手禮名產也能做成星冰樂，像盛產米的「新潟」就把甜甜鹹鹹的「柿子種」米果與巧克力結合。「愛知」則推出「小倉吐司」口味，用紅豆沙搭配咖啡、鮮奶油，「長崎」最有名的蜂蜜蛋糕、「沖繩」必買的金楚糕也都變成飲品。

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

還有一些口味是與地區的景觀特色結合，像「滋賀」的琵琶湖是當地旅遊必去的景點，藍藍的湖面讓人感到平靜，所以星冰樂就用蝶豆花重現夢幻色澤，並加入夏日水果打造沁涼感。「鳥取」有名的沙丘，就在鮮奶油和飲料裡淋上濃郁的焦糖醬，重現地形風貌。

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

另外，日本的Floresta甜甜圈常推出可愛造型產品，這次與三麗鷗家族裡的「山姆企鵝」，聯名推出兩款粉嫩新品。基底甜甜圈都是草莓巧克力口味，再裹上酸甜的草莓糖衣，中間放的小企鵝有黑芝麻和草莓兩款，都有著圓滾滾身軀，配上精緻的五官、細節也太萌，讓人不忍心吃。

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本47款星冰樂。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

►南韓賣翻「法式草莓泡芙星冰樂」台灣上市啦　冰甜滋味一喝就愛上！

►星巴克「手壓咖啡機」竟能壓出人魚印子！「貓頭鷹音響」韓妞搶翻天

關鍵字：

星巴克, 星冰樂, 日本, 在地

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

麥當勞出動漫聯名餐？《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紙袋、飲料杯帥翻

麥當勞出動漫聯名餐？《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紙袋、飲料杯帥翻

剪短髮前先拿尺測量！長度、臉型是關鍵　剪對一秒顯瘦變少女

剪短髮前先拿尺測量！長度、臉型是關鍵　剪對一秒顯瘦變少女

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物 這頂PRADA漁夫帽未免也太香，MJ相機包變蛋包飯　網：這我吃得起 台灣7月開賣！Jo Malone超仙「櫻花香水」復刻回歸 adidas官網超狂「折上折」來了！Jennie同款竟1500元有找 朴敘俊白襯衫全濕透太誘惑！粉絲暴動：乾脆不要穿了吧 「想與別人羈絆，就要承受流淚的風險」　《小王子》金句永遠有新領悟 雞蛋別放微波爐！廚房「5個危險動作」　小心料理不成還毀容

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面