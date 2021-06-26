日本星巴克把「47種名產」變星冰樂！玉米牛奶、醬油糰子口味太新奇

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.jp、fashion-press.net

星巴克的星冰樂常會配合季節、地區，推出限定口味，日本的星巴克為了慶祝25週年，特別推出了「47 JIMOTO 星冰樂」活動，在日本全國47個都道府縣販售地區限定口味的星冰樂，只有在當地門市才買得到，每一款味道都把當地的名產、特色融入其中，獨特口味讓人超想喝。

47款星冰樂中有很多口味的靈感來自地區盛產的食材，像「北海道」就把玉米和牛奶融入其中，「茨城」的哈密瓜產量豐富、「富山」以巨型西瓜聞名，所以就推出同款水果味星冰樂。「千葉」醬油產量最高，當地星冰樂便把醬油糰子的甜醬汁與咖啡搭配出獨特滋味。

除了盛產的作物，餅乾、甜點類的伴手禮名產也能做成星冰樂，像盛產米的「新潟」就把甜甜鹹鹹的「柿子種」米果與巧克力結合。「愛知」則推出「小倉吐司」口味，用紅豆沙搭配咖啡、鮮奶油，「長崎」最有名的蜂蜜蛋糕、「沖繩」必買的金楚糕也都變成飲品。

還有一些口味是與地區的景觀特色結合，像「滋賀」的琵琶湖是當地旅遊必去的景點，藍藍的湖面讓人感到平靜，所以星冰樂就用蝶豆花重現夢幻色澤，並加入夏日水果打造沁涼感。「鳥取」有名的沙丘，就在鮮奶油和飲料裡淋上濃郁的焦糖醬，重現地形風貌。

另外，日本的Floresta甜甜圈常推出可愛造型產品，這次與三麗鷗家族裡的「山姆企鵝」，聯名推出兩款粉嫩新品。基底甜甜圈都是草莓巧克力口味，再裹上酸甜的草莓糖衣，中間放的小企鵝有黑芝麻和草莓兩款，都有著圓滾滾身軀，配上精緻的五官、細節也太萌，讓人不忍心吃。

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