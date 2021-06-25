亮・珠寶／不到3萬入手卡地亞三環戒　畢業禮露品味且不過分高調

▲卡地亞TRINITY戒指，小型款約29,900元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

六月告別學生身分，社會新鮮人將展開人生新階段投入職場，畢業禮物不妨從珠寶世家著手，作為一輩子珍貴的紀念。若將預算設定在3萬元以內，有不少經典且辨識度高的珠寶，包括卡地亞（Cartier）三環戒、Tiffany & Co.心型Open Heart鍊墜、百搭的MIKIMOTO珍珠耳環，均是經典但不過分高調的設計，能輕鬆與上班look搭配。

▲卡地亞DIAMANTS LÉGERS手鍊，超小型款玫瑰金鑲單顆鑽石，約22,500元起。

經典三環

卡地亞三環戒源自路卡地亞（Louis Cartier）於1924年的創意，由三個黃K金、白K金和玫瑰金交織而成，象徵親情、友情與愛情，橫跨近百年依然是品牌熱門款式；若喜歡細緻的設計，鑲嵌單鑽的DIAMANTS LÉGERS手鍊是百看不厭的作品。

▲梵克雅寶Perlée pearls of gold白K金小型款戒指（左）23,700元，玫瑰金小型款22,600元。（圖／梵克雅寶提供）



可愛圓珠

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）從1920年代出現金質圓珠，烘托主石或圖騰，自1948年起佔據更重要的地位，成為招牌元素之一，2008年起更一躍成為主角推出Perlée系列，小巧圓珠繞成圈變戒指，可愛極了。

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI MAKE YOUR PAIR系列耳環單個24,900元起。（圖／寶格麗提供）

個性耳環

寶格麗（BVLGARI）經常將品牌名放上珠寶，辨識度百分百，最佳代表作是BVLGARI BVLGARI系列，近期更增加個性設計，推出MAKE YOUR PAIR系列單邊耳釘式耳環，品牌名稱圍繞中央鑲嵌紅玉髓、虎眼石、綠松石、珍珠母貝或鑽石，可只選戴單邊，或挑不同顏色寶石配成對，展現個人獨到品味。

▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart 鏤空心型項鍊純銀與18K玫瑰金 18,500元起。（圖／Tiffany提供）



愛存於心

Tiffany & Co.由珠寶設計師Elsa Peretti創作的Open Heart系列，有大大小小與不同尺寸的心型珠寶可供選擇，創作靈感源自紐約Herry Moore的中空雕刻造型，因此不是傳統心型珠寶的甜美感，而是展現建築雕塑般的俐落線條，與上班造型完美搭配。

▲MIKIMOTO單珠耳環，約15,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

優雅珍珠



除了鑽石是女性的好朋友，圓潤優雅的珍珠也能為整體造型增添光彩，最容易入門為單珠耳環，不僅與上班造型絕配，休閒時光也好搭，是不受場合、流行風潮限制的百搭珠寶。

►《后翼》安雅為Tiffany中門大開 個性珠寶加持好帥

►卡地亞美鑽排出美洲豹斑紋 祖母綠像瀑布流洩而下大秀工藝

