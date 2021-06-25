潮流與精品完美結合！LV x Nike AF1全系列曝光　荷包準備大失血

Off-White 主理人 Virgil Abloh 過去就曾與 Nike 打造過不少驚天動地的世紀聯名，更是在今年推出多達 50 雙的 “The 50” 系列，讓人看到他無窮的聯名創意。而同樣身為法國時尚品牌 Louis Vuitton 創意總監的 Virgil Abloh，今回更搭起這潮流與精品合作間的橋樑，於昨日 Louis Vuitton 2022 春夏男裝發表會上，曝光了全新的 LV x Nike Air Force 1。

早在去年 Nike 就曾與另一奢侈品牌 Dior，共同打造了前所未見的 Air Jordan 1。不論是用料上的極致，亦或是設計上的高端巧思，每一細節都突破了過往我們所認知的球鞋思維。本次在 Virgil 的牽線下，LV 則是同樣以經典鞋款 Nike Air Force 1 為設計主軸，注入了帶有品牌精神的招牌元素，相信屆時販售，勢必又會掀起球鞋圈的火熱風潮。

本次在發表會上曝光的 LV x Nike Air Force 1 相當多款，其中不乏能看到運用 LV 招牌花紋與色系的經典配色。從照片中來看，皮革的光澤與質感十分出色，或許是採用 LV 製作皮件或是包包的高檔皮革也說不定，只不過這同時也意味著價格絕非一般人所能負擔的。然而除了我們所熟知的版本外，這回也有不少繽紛配色，而 Air Force 1 的鞋帶與中底的 “Air” 字樣，也都呼應了 Off-White 拿手的文字元素，鞋舌上的獨特標籤，多了幾分聯名辨識度，更增添了不少解構風格，可說是完美將潮流與精品完美結合。如果是喜歡精品球鞋的朋友們，千萬別錯過了。

LV x Nike Air Force 1 目前尚未釋出進一步販售消息，還請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的後續報導。

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