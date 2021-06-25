fb ig video ETtoday search mobile

潮流與精品完美結合！LV x Nike AF1全系列曝光　荷包準備大失血

>

Off-White 主理人 Virgil Abloh 過去就曾與 Nike 打造過不少驚天動地的世紀聯名，更是在今年推出多達 50 雙的 “The 50” 系列，讓人看到他無窮的聯名創意。而同樣身為法國時尚品牌 Louis Vuitton 創意總監的 Virgil Abloh，今回更搭起這潮流與精品合作間的橋樑，於昨日 Louis Vuitton 2022 春夏男裝發表會上，曝光了全新的 LV x Nike Air Force 1。

早在去年 Nike 就曾與另一奢侈品牌 Dior，共同打造了前所未見的 Air Jordan 1。不論是用料上的極致，亦或是設計上的高端巧思，每一細節都突破了過往我們所認知的球鞋思維。本次在 Virgil 的牽線下，LV 則是同樣以經典鞋款 Nike Air Force 1 為設計主軸，注入了帶有品牌精神的招牌元素，相信屆時販售，勢必又會掀起球鞋圈的火熱風潮。

本次在發表會上曝光的 LV x Nike Air Force 1 相當多款，其中不乏能看到運用 LV 招牌花紋與色系的經典配色。從照片中來看，皮革的光澤與質感十分出色，或許是採用 LV 製作皮件或是包包的高檔皮革也說不定，只不過這同時也意味著價格絕非一般人所能負擔的。然而除了我們所熟知的版本外，這回也有不少繽紛配色，而 Air Force 1 的鞋帶與中底的 “Air” 字樣，也都呼應了 Off-White 拿手的文字元素，鞋舌上的獨特標籤，多了幾分聯名辨識度，更增添了不少解構風格，可說是完美將潮流與精品完美結合。如果是喜歡精品球鞋的朋友們，千萬別錯過了。

LV x Nike Air Force 1 目前尚未釋出進一步販售消息，還請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的後續報導。

延伸閱讀

核彈級合作現身！Travis Scott x Dior 全新聯名疑似曝光，緹花加上倒勾有望成真？

再出下去只能剁手了！全新 Undefeated x Nike Dunk Low「黑魂」正式曝光，藍色冰底帥到炸！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, NIKE, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

肚子肥肉太難瘦！飯後3個小動作避免脂肪囤積變成「小腹婆」 adidas官網超狂「折上折」來了！Jennie同款竟1500元有找 防疫生活悶到慌？「6個」找回快樂的方法，先改掉你的拖延症　 突然就翻臉！會「無預警分手」的3大星座　摩羯底線不能踩 韓網瘋傳「挑氣球」測驗　秒懂你在愛情中的失敗原因 NIKE官網「換季特價再7折」！運動裝899元、熱門球鞋2千元有找 胖虎家開的雜貨店也出「環保購物袋」　新款龍貓午餐袋實用又可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面