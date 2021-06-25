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IKEA鯊鯊外送「包裝超防疫」　網友：覺得出手好狠

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▲IKEA、生活工場網購。（圖／翻攝官網）

▲IKEA鯊鯊布偶最近紅翻了。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

官方宣佈防疫三級再延至7月中，佈置與整理居家的心態大漲，「療癒小物」也紛紛熱銷，IKEA旗下熱賣的鯊魚玩偶「鯊鯊」，也因體積很適合熊抱，成為消費者心中療癒商品又被衝一波，但有網友盼到了鯊鯊前來，打開盒裝發現包裝超密實，在第一眼相見當下只覺得「原生父母出手好狠」，實在有趣。

▲IKEA、生活工場網購。（圖／翻攝官網）

▲目前IKEA網購平台也推出鯊鯊布偶優惠，2隻特價999元。（圖／翻攝IKEA官網）

IKEA旗下網紅鯊鯊聲勢不斷衝高，只因許多網友推薦太好用，尺寸適中，靠躺拿來墊背、陪睡都很舒服，遇到心情不爽或居家憂鬱還能拿來抱抱療癒一下，可愛的模樣就算是擺姿勢打卡也能撐得起，近期還推出「鯊鯊購物袋」，首波上市網購平台還被搶光，目前業者已補貨，讓支持者暫停敲碗。

▲IKEA、生活工場網購。（圖／翻攝官網）

▲網友收到包裝鯊鯊，一開始有點傻眼。（圖／網友授權提供，請勿翻拍）

有網友至官方網購下單鯊鯊送到家，興奮開箱之後發現因為業者包裝得太好，纏了非常多層保鮮膜，在還沒打開透明膜之前的表情看起來似乎非常驚人，幽默表示，「原生父母好狠的心，是當生魚片保鮮嗎？」也成為疫情網購之下的有趣景象。

即起至7／7適逢IKEA推出「線上絕版品出清」期間，推出破百款商品特價7折起，並有單筆消費滿800元超商取貨免運優惠。生活工場則在5月將旗下購物商城升級完成，也推出「居家採購節」部分商品祭出75折起優惠，全館消費299元（生鮮除外）則可免運費。

▲IKEA、生活工場網購。（圖／翻攝官網）

▲生活工場於自家網購平台也推出檔期優惠。（圖／翻攝生活工場購物商城）

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關鍵字：

IKEA, 鯊鯊, 線上購物, 絕版品出清, 生活工場

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