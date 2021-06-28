超狂「燒酒護甲油」塗抹起來超清爽　「優格奶凍」甲彩風靡櫻花妹

文／Squid

到韓國一定要喝燒酒，嚐嚐當地的味道，最近有品牌就異想天開，製作出「燒酒護甲油」不但使用起來超級清爽，而且很好吸收，更厲害的是裡面還有保養成分，可以幫助凝膠指甲卸甲後的乾燥狀況進行舒緩保濕。

▲燒酒護甲油相當特別。（圖／nailalamode IG）



這款真露「燒酒護甲油」擁有液態的質地，裡面添加維生素A、角蛋白等成分，可以強化脆弱的指甲，塗抹到指甲上約10秒，就會吸收到指甲，並且在甲面形成保護膜，可以呈現出具有光澤又健康的指甲狀態。

▲燒酒護甲油裡面有很多保養成分。（圖／u__nail_ IG）



不只是這款「燒酒護甲油」很特別，最近日本更是風靡起「優格甲色」，運用淺藍色帶有一點乳白色的色調，打造出像是優格奶凍般的指甲彩繪，看起來不但很特別，也可以顯出肌膚白皙，讓人用過就上癮。

▲優格甲彩。（圖／_saosaori IG、a_nail_log IG）



優格奶凍般的指甲顏色不僅僅很適合夏天，若是手夠巧還可以運用淺藍色的基底製作出大海貝殼的感覺，加上閃鑽看起來就會更加奢華，不管短甲還是長甲做起來都很好看，相當可愛的自然風格，絕對是夏天必備。

▲海洋風的指甲彩繪。（圖／cheicherin IG）



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