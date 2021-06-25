隋棠難過曝兒子「五歲就親不到了」　曬逆天長腿，網驚：太瘦太美

記者王則絲／台北報導

女星隋棠和眾多父母們一樣，因為疫情關係，與兒女們長時間膩在一起，她在IG上難過的透露，大兒子Max已經不給媽媽親了，讓他覺得非常傷心，引起許多網友家長的共鳴。同時，隋棠也曬出自家服飾品牌的夏季形象照，親自上陣演繹，其中一套連身短褲秀出一雙逆天大長腿，讓粉絲們驚呼：「太瘦太美了」、「三寶辣媽！」

▲隋棠在IG上分享兒子不讓她親的小故事，引起網友們共鳴。（圖／翻攝自IG@suitangtang）



不同於快被孩子們搞瘋的爸媽們，隋棠表示自己已經日漸習慣了，「如果說以前對孩子的耐心已是100分，現在絕對是1000分。」她也感慨道，「在晾衣服的時候，Max來找我說晚安，我問：『可不可以親一個？』他回答：『可是我的同學說親親 is ewwww ⋯』(親親很噁心的意思)」兒子五歲就親不到了的心情，讓她覺得特別難過，引起一票爸媽們的共鳴：「我的才4歲已經親不到了」、「快12歲還在親」、「我女兒一歲多就不讓我親，我才想哭。」

同時，隋棠曬出自家服飾品牌的夏季新形象，由自己親自上陣演繹，她先是穿上淺藍丹寧洋裝，在夢幻泡泡中開心燦笑的模樣宛如少女；接著隋棠換上短髮造型，一身俏麗的連身短褲裝扮，秀出一雙纖長筆直的逆天美腿，加上纖細的體態，令粉絲無不驚嘆：「腿好長美美的」、「那腿也太驚人」、「到底⋯⋯一個生過三個小孩的媽媽怎麼可以美成這樣還有瘦成這樣！」

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