fb ig video ETtoday search mobile

隋棠難過曝兒子「五歲就親不到了」　曬逆天長腿，網驚：太瘦太美

>

記者王則絲／台北報導

女星隋棠和眾多父母們一樣，因為疫情關係，與兒女們長時間膩在一起，她在IG上難過的透露，大兒子Max已經不給媽媽親了，讓他覺得非常傷心，引起許多網友家長的共鳴。同時，隋棠也曬出自家服飾品牌的夏季形象照，親自上陣演繹，其中一套連身短褲秀出一雙逆天大長腿，讓粉絲們驚呼：「太瘦太美了」、「三寶辣媽！」

▲隋棠。（圖／翻攝自IG）

▲隋棠在IG上分享兒子不讓她親的小故事，引起網友們共鳴。（圖／翻攝自IG@suitangtang）

不同於快被孩子們搞瘋的爸媽們，隋棠表示自己已經日漸習慣了，「如果說以前對孩子的耐心已是100分，現在絕對是1000分。」她也感慨道，「在晾衣服的時候，Max來找我說晚安，我問：『可不可以親一個？』他回答：『可是我的同學說親親 is ewwww ⋯』(親親很噁心的意思)」兒子五歲就親不到了的心情，讓她覺得特別難過，引起一票爸媽們的共鳴：「我的才4歲已經親不到了」、「快12歲還在親」、「我女兒一歲多就不讓我親，我才想哭。」

▲隋棠。（圖／翻攝自IG）

▲隋棠。（圖／翻攝自IG）

同時，隋棠曬出自家服飾品牌的夏季新形象，由自己親自上陣演繹，她先是穿上淺藍丹寧洋裝，在夢幻泡泡中開心燦笑的模樣宛如少女；接著隋棠換上短髮造型，一身俏麗的連身短褲裝扮，秀出一雙纖長筆直的逆天美腿，加上纖細的體態，令粉絲無不驚嘆：「腿好長美美的」、「那腿也太驚人」、「到底⋯⋯一個生過三個小孩的媽媽怎麼可以美成這樣還有瘦成這樣！」

▲隋棠。（圖／翻攝自IG）

►朴敘俊白襯衫全濕透太誘惑！粉絲暴動：乾脆不要穿了吧

►Krystal難得耍辣網嗨翻：衣服穿好　可愛鐘形帽來自秀智、Joy愛牌

關鍵字：

隋棠, 辣媽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

麥當勞出動漫聯名餐？《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紙袋、飲料杯帥翻 肚子肥肉太難瘦！飯後3個小動作避免脂肪囤積變成「小腹婆」 adidas官網超狂「折上折」來了！Jennie同款竟1500元有找 防疫生活悶到慌？「6個」找回快樂的方法，先改掉你的拖延症　 突然就翻臉！會「無預警分手」的3大星座　摩羯底線不能踩 朴敘俊白襯衫全濕透太誘惑！粉絲暴動：乾脆不要穿了吧 NIKE官網「換季特價再7折」！運動裝899元、熱門球鞋2千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面