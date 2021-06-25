直播／DIOR男裝讓潮流天王Travis Scott親手縫衣服！6／25晚上看爆款登場

▲DIOR攜手潮流天王Travis Scott打造2022春夏男裝。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

精品時裝越來越不單純，各方聯名讓作品變化多端，走秀可以出現八百種模式，創意想怎麼延伸，都有可能實現。DIOR 2022春夏男裝，將在台灣時間6月25日晚上8點半發表，秀前證實男裝創意總監 Kim Jones找來美國饒舌歌手 Travis Scott ，聯袂打造新系列，Travis Scott 還到工坊嘗試裁剪布料、縫製，讓他大呼：「這好屌！」

▲Travis Scott到DIOR工坊嘗試裁剪、縫製。（圖／品牌提供、翻攝DIOR IG）

與潮流、藝術界的高手聯名，是Kim Jones一貫的風格，才剛曝光與Sacai攜手的膠囊系列， 立刻換Travis Scott上場，絕對是另一番風景。雖然2022春夏男裝還沒發表，但Travis Scott已經在巴黎被拍到穿著一件咖啡色外套，背面圖案結合DIOR與他經營的公司「Cactus Jack」的Logo，內搭白色T恤上也有同樣設計，搶先吐露了蛛絲馬跡。

更令人驚喜的畫面，是Travis Scott竟然到DIOR工坊，更深入整個聯名過程，他換上工作白袍開始裁剪，接著認真的盯著機器下針、縫起布料，他說：「真的不是開玩笑。」更大呼「Woah，這好屌」！

Travis Scott不但在音樂上很有成就，也斜槓當設計師，近年與Nike打造眾多爆款，例如令球鞋迷暴動的「倒勾」設計，去年與麥當勞聯名，推出特別套餐及眾多周邊商品，也是被搶翻天，與DIOR男裝會有什麼驚喜，記得6月25日晚上8點半鎖定直播，親眼見證下個爆款亮相。

▲DIOR 2022春夏男裝預告，結合Travis Scott經營的公司「Cactus Jack」的Logo。（圖／翻攝DIOR IG、品牌提供）

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