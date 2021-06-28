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宅在家必囤的「好吃零食」！酥脆魚皮太唰嘴　拉麵布丁可愛度破表

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自IG@3kagoshima

全台三級警戒延長，宅在家沒事就要吃零食！追劇的時候適合一口接一口的洋芋片、爆米花，想補充糖分可以來點糖果、小點心。眼花撩亂的零食百百種，讓人選擇障礙發作，這裡就幫你精選出7樣「好吃零食」，讓你在家不嘴饞，安心享受美味。

1.丹尼船長 米米花

愛嗑爆米花又怕胖，可以改選擇「米米花」！這系列選用宜蘭米，經過繁複工序製作，高溫烘烤不油炸讓它的熱量減半，一口接一口也不會有罪惡感，大人、小孩都適合，有推出牛奶巧克力、靜岡抹茶、香蒜奶油、芥末等多種口味，不管喜歡甜的、鹹的都能被滿足。

▲好吃零食。（圖／pinkoi提供）

2.七見櫻堂 三明治餅

七見櫻堂甜點專賣店的「三明治餅」擁有高人氣，除了經典可可、抹茶，還有包種茶、鐵觀音、培茶等多樣選擇，甚至還有酸酸甜甜的櫻花口味，餅乾系列有推出多款禮盒，讓你一次吃個過癮。喜歡入口即化口感的人，可以看看苦甜濃郁的生巧克力。

▲好吃零食。（圖／pinkoi提供）

3.沙發薯仔 厚切薯片

宅在家追劇一定要配唰嘴的洋芋片，這系列洋芋片用新鮮馬鈴薯製成，並添加大豆發酵而成的益生菌，厚厚一片吃起來更扎實，還搭上九層塔、椒麻、煙燻紅椒等不同口味的椒鹽粉，讓你吃到停不下來。

▲好吃零食。（圖／pinkoi提供）

4.團時 酥脆魚皮

除了洋芋片，唰嘴零食還有「酥脆魚皮」，將鱈魚皮結合新鮮乾辣椒、濃郁鹹蛋黃或青蔥，打造低腥味的魚皮點心，不油膩又有多層次酥脆口感，讓你欲罷不能。另外還有澎湖新鮮丁香魚花生，很適合配茶或啤酒。

▲好吃零食。（圖／pinkoi提供）

5.木匠手作 拉麵布丁

最近洗版IG的零食就是木匠手作的「拉麵布丁」，普通的布丁被改造成長長麵條狀，吃起來口感Q彈軟嫩，再配上荷包蛋造型檸檬軟糖，以及裝在醬油瓶裡的焦糖醬，整組造型可愛度破表。

6.Aroma Truffle黑松露洋芋片

韓劇《大發不動產》中張娜拉吃的下酒零食，就是新加坡Aroma Truffle的「黑松露洋芋片」，裡面有滿滿松露香，味道奢華又高級，另外還有椒麻香在舌尖噴發的「麻辣口味」，讓你忍不住狂嗑好幾包。

7.韓國CU便利商店 肉膾軟糖

韓國便利商店常推出奇特造型軟糖，像先前出過的五花肉、生魚片、炸雞形狀都曾引發話題。這次CU新推出了「肉膾軟糖」，以韓國人很愛的生牛肉料理為靈感，做出紅紅的肉條和中間的生蛋黃，乍看有些嚇人，但軟糖本身是蘋果口味。

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關鍵字：

pinkoi, 零食, 點心, 餅乾, 糖果

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