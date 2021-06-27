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上班戴CITIZEN像戴手環　星鑽沙面盤鑲2顆美鑽低調奢華

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▲▼CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

▲CITIZEN代言人Hebe詮釋最新ES9432-59W錶款。（圖／CITIZEN提供）

記者陳雅韻／台北報導

社會新鮮人步入職場，需要一只實用、操作簡易與容易搭配的優質腕錶，CITIZEN光動能全球電波女錶正是許多OL心中的理想選擇，近日推出2款全新錶款，可提供全球24個城市時間與萬年曆功能，外型則以飾品感為設計出發點，讓腕錶猶如漂亮手環。

▲▼CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

 

▲CITIZEN ES9432-59W腕錶，28,800元。
 

CITIZEN新款EC1037-51A腕錶擁有品牌獨家的Sakura pink櫻花粉紅金外衣，擁有立體數字與鉚釘時標，成為錶款亮點；代言人Hebe（田馥甄）於廣告所戴的ES9432-59W腕錶更小巧，錶徑僅25mm，最迷人的是擁有星鑽沙面盤，在6時與9時的時標上點綴兩顆鑽石，低調奢華設計與上班造型完美搭配。

▲▼CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

 

▲CITIZEN EC1037-51A 腕錶，26,800元。
 

SEIKO旗下女錶LUKIA也將太陽能錶列為主力，各有不同錶徑大小、圓形或酒桶型錶殼的款式，提供不同風格的女性豐富的選擇，例如限量300只的SUP438J1酒桶型女錶即是優雅秀氣的設計，若想展現中性風格，SSC808J1太陽能計時碼錶能滿足所需。

▲▼CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）▲▼CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

▲SEIKO旗下LUKIA太陽能女錶SUP438J1限量300只（左）23,000元，SSC808J1太陽能計時碼錶26,000元。（圖／SEIKO提供）
 

►羨慕同學的炫錶重出江湖！　CITIZEN雙顯加溫度計錶三色齊發

►風・Luxury／Seiko潛水錶秀傳統工藝　和服繫腰繩編織法製錶帶

關鍵字：

CITIZEN, SEIKO

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