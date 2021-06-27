奧斯塔羅12星座一周運勢0628-0704　雙魚留不住錢、射手桃花出現

20210628-0704奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：處女座事業運最旺！不斷尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

TOP2：射手座愛情運最旺！充滿熱情的經營這段感情並樂意分享心事與溝通，所以要好好把握下周，而單身的朋友要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運佳，適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座



1.水瓶座事業運需要留意：下周開始動搖起來，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

2.天蠍座愛情運需要留意：下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，需多留意。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷。

牡羊座



整體運勢★★

過往回憶的浮現讓牡羊朋友似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯且不是隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶狀況出現，而這樣的狀況連帶也影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷。

金牛座



整體運勢★★★★★

金牛朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。



事業運勢★★★★

將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感到安心穩定。

愛情運勢★★★★

下周感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業運勢★★★

顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己下周在工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友下周思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周。

愛情運勢★★★

對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★

顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★

下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周留意合作機會上門。

獅子座



整體運勢★★★

獅子朋友下周在面對自己想做的事或想法要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★

兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★

在目前學事業中有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

處女座



整體運勢★★★★

下周處女朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，但可別過了頭像鑽牛角尖般。

愛情運勢★★★★

雙方在目前感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★

不斷尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

天秤座

天秤朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★

在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍朋友下周將會是個放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不再如此強烈，在面對事情上會較被動些，要注意。

愛情運勢★★

下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，需多留意。

事業運勢★★

使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時都多了份厭倦感，連帶降低工作上的行動力。

金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

射手座



整體運勢★★★★

射手行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，行動力的提升讓你在下周顯得極積許多。

愛情運勢★★★★★

充滿熱情的在經營這段感情並樂意分享心事與溝通，所以要好好把握下周的時間，而單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

事業運勢★★★★★

如果一直有煩惱的工作內容下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★

正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯座朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒要是因為習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★

算當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，工作方面不會有太大的起伏，讓自己穩定在職場中努力。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

水瓶座



整體運勢★★

奧斯提醒水瓶朋友下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★

對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業運勢★★

下周將開始動搖起來，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，也有破財的機會，留意情緒花費。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定要再多花點時間思考。

愛情運勢★★

雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★

粗心大意的狀況在學事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些。

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

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