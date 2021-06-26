再貴都沒用！5大塗眼霜誤區，做錯反而讓細紋爬滿臉

▲5個容易做錯的眼霜誤區。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

編輯／Lily

老化的第一道痕跡通常都出現在眼睛，也讓愛美的女生們很早就開始注重眼周保養，但你知道嗎？眼霜塗不對，用再貴也是白塗！錯誤的使用方式或不適合的眼霜，不僅無法讓呵護眼周肌膚，反而會加重眼周問題，甚至讓細紋越來越多。快來看看以下5大眼霜誤區，你犯了幾個？

＃眼霜塗越多越好？

其實眼霜取約黃豆大小的份量就夠了，塗抹過多眼霜會讓眼周肌膚無法吸收，造成肌膚負擔，反而會加速眼周肌膚衰老。

＃任何乳霜都可以當眼霜用？

眼周的肌膚角質層是非常薄，皮脂腺少，相對其他部位肌膚更嬌嫩，而有些乳霜質地過於油膩、厚重，不好吸收，另外，有些乳霜含有的成分對眼周肌膚來說太刺激，可能會引起過敏、不適狀況。

＃塗眼霜時多按摩才好？

有些人為了「按摩眼睛」，塗眼霜時會不停來回塗或打圈塗，容易拉扯到脆弱的眼周肌膚，不僅會讓細紋更加嚴重，還可能拉傷肌膚、導致長脂肪粒。其實塗眼霜沒那麼複雜，用無名指安取適量眼霜，輕輕揉開後，順時針方向沿著眼眶輕輕點壓幫助吸收即可。

＃直接買熱門眼霜就對了？

不同年齡、不同膚質、甚至不同肌膚狀況時適合的眼霜都不同，應該根據自己的肌膚狀態和需要改善的部分來挑選適合自己的眼霜。像是有色素型黑眼圈的人，可選含有美白成分的眼霜；而若是眼周容易浮腫的人，則可選有添加維生素K、咖啡因等成分的眼霜。

＃晚上才需要塗眼霜？

其實早晚都需要塗眼霜，雖然夜間時肌膚的修復能力和新陳代謝比較好，但白天會接觸到的污染、空氣髒污還有紫外線也比晚上多。