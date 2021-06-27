41歲林秀晶拍攝畫報，展現清新空靈感　網驚：還以為是高中生！

文／Squid

林秀晶因拍攝《請輸入檢索詞WWW》人氣再次翻漲，因為擁有可愛的臉蛋，在南韓又被稱為童顏者，她最近拍攝時尚雜誌的畫面也曝光，只見她身穿一件白色洋裝，搭配一頭捲髮造型，臉上看起來脂粉未施，完全看不出來已經41歲，根本比20出頭的小女生保養得要好。

▲林秀晶拍攝畫報。（圖／翻攝自soojunglim_ IG）



身穿一件白色短袖洋裝，一頭有點毛躁感的捲髮，看起來自然清新，重點是連臉部肌膚都像是素顏上鏡，幾乎沒有什麼妝感的樣貌，在臉上用OK蹦黏了一朵小花，看起來真的清新又脫俗，完全就是少女來著。

許多網友看到這次的照片，也都不禁大讚林秀晶太像「公主」、「女神降臨」、「姊姊實在太美了」、「比花還要漂亮」、「哇！我還以為是高中女生呢！」可見林秀晶的保養真的很好，才會讓大家都一片稱讚。

▲林秀晶看起來就像是高中生。（圖／翻攝自soojunglim_ IG）



其實林秀晶已經吃素4年，不只是讓身體代謝變得健康，也透過自然食物的攝取避免肌膚老化，少吃肉類還可以維持體態輕盈、降低罹患心血管疾病的風險；她每天至少也會喝足2公升的水，幫助身體代謝老廢物質。

戴完口罩一定要清潔！6大療癒潔膚單品 讓洗臉也變得好舒壓



粉刺浮出肌膚表面！讓妳輕鬆好去除的6款面膜 沒敷過稱不上專家



口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻