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AirPods超低價！5290元→3988元　視訊開會、追劇、聽音樂必備

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文／C編

用的是iPhone，想要添購藍牙耳機，第一個想到的一定是AirPods，「Apple AirPods 無線藍芽耳機搭配充電盒」現在不需要用原價入手，只要在「Her和她」官網下單，原價5290元、特價3988元，相當於下殺75折優惠，趕快手刀衝一波，聽音樂、視訊開會都方便。

▼▼點圖搶超狂特價▼▼

 ▲Apple,AirPods,藍芽耳機,耳機。（圖／Her）

▲Apple AirPods 無線藍芽耳機搭配充電盒，原價5290元、特價3988元。點我購買。

AirPods無線藍芽耳機由特製的Apple W1晶片驅動，運用光學感測器與動作加速感測器技術，可偵測是否佩戴於耳中，無論是雙耳同時使用，或僅使用其中一個，都能自動正確傳輸音訊並啟用麥克風。

▲Apple,AirPods,藍芽耳機,耳機。（圖／Her） 

▲Apple AirPods藍芽耳機是果粉必備。

當在進行通話或與Siri對話時，會有另一組加速感測器與波束成形麥克風配合作用，過濾背景噪音，鎖定聲音並清楚呈現，由於超低耗能的W1晶片能妥善管理電池續航力，AirPods充電一次，能夠提供5小時的超長聆聽時間。

 ▲Apple,AirPods,藍芽耳機,耳機。（圖／Her）

▲小小一個很好收納。

每當 AirPods 從充電盒中取出時，便會立即啟動，並連接至iPhone、Apple Watch、iPad 或 Mac。戴上耳機時，音訊即自動播放，取下則暫停，要調整音量、切換歌曲、撥打電話，甚至取得路線資訊時，只須輕點兩下啟用 Siri 即可。

▼▼點圖搶超狂特價▼▼

▲Apple,AirPods,藍芽耳機,耳機。（圖／Her） 

▲Apple AirPods 無線藍芽耳機搭配充電盒，原價5290元、特價3988元。點我購買。

Apple AirPods的方便度不容分說，「Her和她」推出「Apple AirPods 無線藍芽耳機搭配充電盒」，原價5290元、特價3988元，相當於下殺75折，超級優惠的價格讓人忍不住想幫家人也購足，WFH立刻使用。

關鍵字：

Apple, AirPods, 藍芽耳機, 耳機, Her, Her和她

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