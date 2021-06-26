IU生日照「水鑽耳環」超吸睛！特搜3家低調氣質風飾品　韓素希也戴

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@dlwlrma、@j.estina_official

IU前陣子在IG上曬出自己的生日照，以鮮豔紅裙搭配棒球帽，展現出隨性的美，眼尖的網友卻注意到她耳尖配戴的飾品，小小顆水鑽耳環搭配同樣小巧可愛的項鍊，在低調中增添亮點，讓大家看了好想收同款，原來這系列飾品是出自韓國品牌J.ESTINA最新的夏日系列。

韓國飾品品牌J.ESTINA的夏日系列，找來女神IU代言，拍出一系列美度破表的照片，而先前那張生日照，就是這組拍攝的花絮照。畫報中IU變換多款清新造型，波浪捲髮配上牛仔吊帶褲活潑俏皮，也有穿洋裝、綁麻花辮的小女人造型，看起來充滿度假感。

這些造型配上J.ESTINA的飾品精緻度更升級，夏日系列大多是小顆的水鑽、水滴狀或圓圈耳環，還有同款項鍊、手環可以搭，耳環可以學IU，一次配戴多個更漂亮，雖然飾品小巧低調，卻能讓穿搭大大加分。

喜歡低調氣質風飾品，也可以看看STONE HENGE的耳環，韓劇《無法抗拒的他》中韓素希就有戴，有一款是做成圓形打結的模樣，中間有顆閃亮的小水鑽，另一款是用小碎鑽排列成圓形，一樣有交叉打結細節，乍看都是圓形小耳環，細看卻很有設計感。

朴寶英在《某一天滅亡來到我家門前》劇中，則戴了ROAJU的耳環，一樣是常見的圈圈耳環款式，但以三條不同弧度的線組成，讓圓圈造型不再單調、無聊，看起來簡約有質感，跟各種服裝都能完美搭配。

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