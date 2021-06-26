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《九尾狐》惠利私下行頭也精彩　盤點她在IG上狂曬的7款手袋

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記者王則絲／綜合報導

韓女星李惠利攜手張基龍主演的漫改韓劇《我的室友是九尾狐》話題正熱，大家都很關注劇情的發展，且忍不住被可愛又漂亮的惠利給圈粉，飾演大學生角色的她，造型與使用包款成為劇中亮點，不過其實惠利私下的行頭也很有看點，以下就來盤點近期惠利IG上曬了哪些手袋。

BOTTEGA VENETA mini Arco

這是惠利在其中一場戲中的穿搭造型，她穿著西裝外套，並將米色針織衫披在肩上點綴，知性裝扮下搭配一顆BOTTEGA VENETA的焦糖色迷你手提包，可愛又有氣質。

▲惠利行頭。（圖／翻攝自IG）

▲惠利經常於IG上分享穿搭造型與手袋。（圖／翻攝自IG@hyeri_0609，以下同）

PRADA Galleria

先前女星們一窩蜂帶貨搶背的時候，惠利也是其中一個，PRADA Galleria經典麗仕包由防刮、耐磨又能防潑水的Saffiano皮革製作而成，俐落包型從不退流行，底部的釘扣還能防止弄髒，特別適合想嘗試白色手袋、又怕難照顧的人。

▲惠利行頭。（圖／翻攝自IG）

PRADA Cleo

同樣來自PRADA的Cleo包，惠利黑、白兩色都擁有，圓弧形的手袋與一般Hobo包型的腋下包不同，別具識別度，採用特殊的Spazzolato 拋光面小牛皮製造，散發高級質感。

▲惠利行頭。（圖／翻攝自IG）

MICHAEL KORS Soho

這張惠利與應援車看板的合照裡可以看到，照片中她肩上背的包款為MICHAEL KORS的Soho手袋，猶如枕頭的外型特別療癒，明亮水藍色則相當適合盛夏氛圍。

▲惠利行頭。（圖／翻攝自IG）

BURBERRY TB包

說到BURBERRY絕對必入手的就是一顆TB包，方正簡約的外型怎麼搭都好看，重點就在「TB」字樣的金屬釦飾，為TB包的靈魂所在，惠利手上的這款為淺卡其杏色，又帶了些時下最夯的奶茶色調，讓人怎能不心動？

▲惠利。（圖／翻攝自IG）

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain

雖然這顆BVLGARI的蛇頭包款為低調的全黑色款式，但是惠利一身輕便休閒的裝扮，反而讓人一眼就能看見手袋亮點，高端質感隨意背上就能凸顯品味。

▲惠利行頭。（圖／翻攝自IG）

CELINE Classic Bag

此為CELINE的經典包款之一，超精簡的設計僅以長型的金屬扣飾作為識別，彰顯頂級皮質的光澤質感，絕美的焦糖色更是每個女孩的必收款。

▲惠利行頭。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

惠利, 李惠利, 行頭

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