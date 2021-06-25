G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

▲G-SHOCK首款搭載Wear OS by Google智慧型腕錶，21,000元。（圖／G-SHOCK提供）



記者陳雅韻／台北報導

CASIO G-SHOCK今開賣首款G-SQUAD PRO搭載Wear OS by Google智慧型手錶GSW-H1000，維持G-SHOCK強悍特質，防水達200米，不僅配備防水充電孔與麥克風等，也使用較厚的玻璃螢幕確保防水，但依然保有絕佳觸控性，讓內建16種運動模式的強大功能可盡情展現。

▲G-SHOCK GSW-H1000全系列共有3種顏色款式。



G-SHOCK全新智慧型手錶GSW-H1000共有3種顏色款式，均配備心率偵測、GPS定位、加速計與氣壓、高度、方位等多重感應器，同時內建包含跑步、自行車、游泳、室內健身鍛鍊，衝浪和滑雪等運動模式，搭配專屬應用程式G-SHOCK MOVE，即可設定目標與追蹤成效，而功能如此多，面盤辨識資訊卻毫不費力，因為可依各人所需設定單色或彩色的雙層螢幕顯示，亦可將面盤改成三層顯示介面，提供一目了然的資訊。

▲G-SHOCK GSW-H1000腕錶內建游泳等16種運動模式。



TAG Heuer（泰格豪雅）Connected智能錶近日也大升級，從原有的跑步、單車、走路、健身、高爾夫等應用程式，新增游泳功能，能追蹤泳速、划水和該次訓練的單組數據等指標，讓游泳者能分析表現，完美銜接水上與水下的使用需求，此款腕錶防水50米，適合用於泳池中的淺水活動，不適用於潛水或滑水運動，保養方式為每次佩戴後應以清水沖洗並晾乾，確保錶款精準無誤。

▲TAG Heuer Connected 智能腕錶藍色錶帶款，58,900元。（圖／TAG Heuer提供）

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