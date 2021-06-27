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用一杯白開水舒緩脹氣　6個撇步讓你告別腹脹痛

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▲▼ 經痛,肚子痛,腹痛,胃痛。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲妳是否常脹氣？可用這幾招來舒緩。（圖／PAKUTASO）

編輯／借借

許多人都有脹氣的經驗，不但肚子變大，身體也相當不舒服，甚至氣體無法正常透過消化系統排出，會造成肚子劇痛，讓妳想請假去看醫生，可惜現在沒有立即解決脹氣的特效藥，不過有6種方法能紓解脹氣症狀，包括喝一杯白開水。

▲每天多喝3杯水就會能減肥（圖／Pexels提供）

▲用一杯水來緩解，記得要小口喝。（圖／pixabay，以下同）

慢慢綴飲一杯水
其實脹氣是正常的消化過程，因為所吃進去的碳水化合物到大腸才能分解，在分解時也會產生氣體，喝水可以協助易造成脹氣的食物經過消化系統，也能減緩大腸收縮，但不要大口喝水，使用小口慢慢綴飲，避免吞入太多空氣，此外容易吞進空氣的事也不要做，如嚼口香糖、吃飯太快、喝水用吸管等。

▲散步。（圖／pixabay）

▲散步有助於消除腸子內的空氣。

起身走動
許多人在脹氣的時候不想移動，其實多運動有助於排出氣體，若已經造成腹部疼痛而非只是不舒服，建議使用走路來代替跑步等強烈運動，漸漸的妳會發現肚子舒緩不少。

喝點薄荷茶
大腸過度經攣，原因可能來自脹氣或大腸激躁症，而研究大腸激躁症的報告顯示，薄荷有助於停止這種現象，所以如果妳常常脹氣，不妨先試試薄荷茶對妳是否有顯著效果。

▲肚痛,肚子痛,茶,起司,蛋糕。（圖／pixabay）

▲薄荷有舒緩大腸蠕動的效果。

溫熱下腹部
無論是用暖暖包或者是電熱毯，在脹氣時溫熱下腹部，不舒服感會漸漸好轉，因為溫熱有抗經攣的效果，能適度幫助大腸放鬆，並減輕因脹氣而發生的疼痛感。

減少纖維攝取
纖維可以增加糞便量，且能維持腸道蠕動避免便秘，但攝取過多時就會造成脹氣，若發現自己攝取過多纖維素如青花菜或甘藍等，便會出現脹氣問題，建議在好轉之前，暫時不要攝取這類的食物。

▲減肥,減重,瘦身,蔬菜,餐盤。（圖／取自pixabay）

▲暫時少吃纖維素高的蔬菜。

控制乳製品
若最近你吃了不少乳製品或冰淇淋，加上妳的脹氣正好常發作，必須考量一下是否因為乳製品造成妳的脹氣問題，隨著年齡愈來愈大，體內分解乳糖的酵素會減少，可能是造成脹氣的原因之一，若有這項徵兆，建議要控制乳糖產品的攝取。

▲肚痛,肚子痛,茶,起司,蛋糕。（圖／pixabay）

▲乳製品可能造成脹氣。

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關鍵字：

脹氣, 腹痛, 身體保養, 緩解脹氣

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