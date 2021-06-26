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互看不順眼、最容易吵架的3大星座組合！Top 1說不到3句就開吵

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▲▼最容易吵架的3組星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

每個人個性都不同，遇到個性很合的人，就算第一次見面也能一見如故，但若是遇到個性完全相反的，除了少數會變成彼此互補的摯交好友，其餘都是很容易互看不順眼，一言不合就開吵。像是12星座中以下3個星座組合就是一碰到就容易吵架的代表，尤其第一名更是難化解。

▲▼最容易吵架的3組星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天蠍座&水瓶座

天蠍座和水瓶座有些特點很相似，像是感情上容易情緒化、佔有慾強和很有傲氣感，乍看好像是同一類人，所以在不熟的時候彼此會有一種惺惺相惜的感覺。但實際上他們在其他部分卻是完全不一樣，天蠍喜歡控制別人，尤其是另一半，而水瓶則對別人的生活不感興趣，一旦熟悉認識後就會發現兩個人的三觀是相反的，天蠍覺得水瓶沒心沒肺、很薄情無義；而水瓶則覺得天蠍太偏執極端、很陰暗。

因此這一對可說是冤家組合，他們對對方不僅是互相不理解，還有可能變成死對頭，對天蠍和水瓶來說彼此直接選擇分道揚鑣，互不干擾是最好的。

▲▼最容易吵架的3組星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：金牛座&巨蟹座

金牛座和巨蟹座的組合通常就是這兩種情況，要嘛一輩子都維持普通朋友的淺淡交情，不然就是關係特別好、相愛相殺的好閨蜜或好兄弟。這兩個看似都很溫和友善的星座，在情感層面上的態度是不同的，巨蟹對人很親切、有禮貌，喜歡表現出關心別人的熱情，但其實內心是很慢熱、有距離感的；而金牛則是相反，平時看起來很客套有禮卻很有距離感，但其實內心很關注別人，會默默地幫助朋友們，簡單來說，就是一個喜歡說一個喜歡做。

對於金牛和巨蟹來說，彼此都很難理解對方，所以撇除少數能跨越對彼此的「不順眼」變成摯友，大部分金牛和巨蟹還是保持著不遠不近的「普友」距離更好。

▲▼最容易吵架的3組星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：摩羯座＆雙子座

這一對坐上冠軍真的是當之無愧，他們的性格特質、三觀可說是完全相反的類型！摩羯座凡事講求邏輯、原則，很看重分析、方法、規律，而雙子座則可說是大大相反，做事喜歡憑感覺，看重的是心情、狀態和情緒，因此當摩羯和雙子碰在一起，可能說不到三句話就會吵翻天。在摩羯眼裡，雙子座就是吊兒郎當、一點都不正經；而雙子則是覺得摩羯座很偽善，表面很會裝。

對摩羯和雙子而言，誰都說服不了誰，最好的解決辦法就是遠離彼此，不要來往。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 不順眼, 吵架, 不對盤, 摩羯, 雙子, 金牛, 巨蟹, 水瓶, 天蠍

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