《超級瑪利歐》超狂60樣聯名！躍上LOEWE小包　碧姬公主洋裝好夢幻

編輯／Emily 圖／翻攝自fashion-press.net、lego.com

任天堂遊戲《超級瑪利歐》深受大家喜愛，裡面角色的各種周邊都讓粉絲們沒有抵抗力。這次他們與日本百貨公司PARCO合作開設快閃店，將販售多達60款聯名商品，其中有與名牌LOEWE合作的瑪利歐小包、印了金幣闖關圖案的浴衣、碧姬公主服裝⋯眾多商品。

#包包系列

這次聯名系列中有許多包包，其中一款是與LOEWE聯名的「瑪利歐小包」，棕色表層印了顯眼的瑪利歐圖案，還有無敵星星裝飾。

另一款是「炮彈刺客造型小包」，做成跟遊戲裡一樣的立體子彈形狀，黑色絨布材質配上金色鏈條背帶，可愛又有質感。

#服裝系列

日本夏季慶典一定要穿浴衣，所以聯名商品中也推出了超Q的「瑪利歐浴衣」，其中一款把瑪利歐闖關場景搬到衣服上，底色是由深到淺的藍天，上面畫了瑪利歐以及關卡中會出現的磚頭、水管、蘑菇⋯⋯，腰帶印了結合遊戲元素的繽紛印花。另一款是顯眼的大紅配上線條圖案，可以看出有瑪利歐、庫巴、碧姬公主等眾多角色。

想扮成遊戲角色的話，有一款「碧姬公主洋裝」很適合你，公主的小皇冠、粉紅荷葉邊公主裙全部實體化，整套穿上去就是真人版碧姬公主。

#其他小物

另外還有推出手錶、吊飾、手機殼等眾多品項，每一款都結合瑪利歐元素，做出獨特有趣的設計。像TiCTAC聯名手錶錶面就是瑪利歐在向前跑，隨著時間有星星、方塊等不同圖案出現，電子琴上方也印了瑪利歐吃金幣的圖案。

想搜集更多《超級瑪利歐》周邊的話，樂高（LEGO）原本就有瑪利歐系列盒組，最近則新增了「路易吉冒險主機」，裡面有穿綠衣服的路易吉人偶，還有粉紅耀西、奔奔和枯骨栗寶寶，積木零件包含旋轉翹翹板、水管、終點旗子等等，能讓你自由堆砌，也可以與別的盒組結合，擴張出更多關卡。

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