巴黎男裝周／LV聯名NIKE Air Force 1曝光！超狂系列讓男生穿蓬蓬裙

▲LV的2022男裝秀，融入各種文化。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

2022春夏巴黎時裝周輪到LOUIS VUITTON（路易威登）上陣，服裝、配件都令人十足驚喜，模糊了性別的裙裝、各種搶眼的包包，竟然還出現可以隨意吊掛的「蔬菜水果」，更精彩的是與Nike攜手合作重新詮釋Air Force 1球鞋，鮮豔的色彩保證讓球鞋迷瘋狂。

▲裙裝變化多端。

▲與NIKE Air Force 1聯名超吸睛。

LV 2022春夏男裝的主題是「Amen Break」，男裝創意總監Virgil Abloh結合了錯綜複雜的元素，用一部微電影呈現系列，兩名黑衣忍者提著箭起了開端，接著走進入滿是白樺木柱子的空間，服裝色彩頓時鮮亮起來，東西方結合、正式與休閒輪廓、西洋棋對戰與棋盤格、戴著面罩的神秘感等等，整部影片極具張力，各種文化與思緒如排山倒海而來。

▲無論色彩、圖案或輪廓都搶眼非凡。



先來說說什麼是「Amen Break」。Amen Break堪稱是史上被取樣最多次的鼓點節奏，放克靈魂音樂團體The Winstons在1969年推出的《Amen, Brother》，其中一段僅僅6秒的節奏，後來被許多作品取樣使用，延伸出嘻哈、叢林、流行、搖滾等各種音樂。

Virgil Abloh視Amen Break為工作與設計的重要核心，想像這些音樂縮到最小，都來自Amen Break，把這樣的概念放進時尚，回到原點再無限放大、不停循環，各種裝束也能不斷重新詮釋。

▲海報、渲染手法，傳遞出次文化。

▲正式與休閒可以毫無矛盾地結合。

強烈的對比、打破刻板印象，也在2022春夏男裝中不斷被重申，男士可以穿裙裝，開場出現的忍者，穿的就是百褶長裙，還有多款不對稱裙襬的設計、蘇格蘭裙的格紋、蓬蓬裙等，搶眼的輪廓、隨行走擺動的姿態，抹去了性別藩籬，無論男女都想穿上。

正式與休閒同樣並非定律，可以和諧地搭配，例如荷葉花邊的西裝與運動短褲，便令人印象深刻，這手法同時也是向「銳舞」風格致敬，此外包括噴漆、紮染等手法，都因為銳舞而來。貫穿整個系列的「銳舞」（Rave），是1980年代後期的派對和次文化現象，服裝風格從白天轉換到夜晚、大量的嘻哈，在Virgil Abloh的手上重新發展。

▲剪裁與結構令人驚豔。

▲掛在背包帶上的水壺袋、小包包，相當有趣，蔬菜水果小包更是可愛爆棚。

NIKE Air Force 1的經典地位不容分說，現在有LV的加持，地位當然非凡，各式鮮豔的藍、紅、綠、黃等等相當吸睛，加上LV經典Monogram圖案、綠色小標籤，鞋帶上還寫著法文Lacet（鞋帶），實在太可愛。

手袋當然也是焦點，滑板袋、網球袋是運動咖的夢幻逸品，後背包的背帶上，可以掛各種小包包增加功能，連水壺袋都備齊，還有胡蘿蔔、檸檬等蔬菜超有趣；來自經典行李箱的變奏版有大有小、有硬殼有軟質，包面上不但有代表第7場秀的「No7」，並以「X.X.」代表了客製化縮寫。2022 LV春夏男裝從服裝到配件讓人看得目不暇給，Virgil Abloh又成功創造了精彩話題。

▲有滑板袋，當然也要有滑板。

▲鯉魚包、問號包，還有酷似箭牌口香糖的設計。

▲行李箱是永遠的經典主題。

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