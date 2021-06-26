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永山瑛太一身精壯肌肉粉絲驚豔　配3300元G-SHOCK好Man！

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▲▼ 永山瑛太 。（圖／翻攝翻攝rikokatsu_tbs IG）

▲北川景子（左）與永山瑛太主演的《離婚活動》備受好評。（圖／翻攝rikokatsu_tbs IG）

記者陳雅韻／台北報導

由北川景子與永山瑛太主演的日劇《離婚活動》在台熱播中，永山瑛太飾演一板一眼的航空自衛隊員，無論是生活習性與穿著都與演出時尚編輯的北川景子格格不入，頻頻被老婆嫌穿搭老土，他在劇中真的只有軍服、運動服、白T恤搭牛仔褲與綠外套或背心等造型，而最百搭的錶款是3,300元的G-SHOCK。

▲▼ 永山瑛太 。（圖／翻攝翻攝rikokatsu_tbs IG）

▲永山瑛太飾演航空自衛隊員，佩戴黑色G-SHOCK腕錶。（圖／翻攝rikokatsu_tbs IG）

有別於女主角北川景子的時尚造型，動輒卡地亞（Cartier）、Boucheron（寶詩龍）珠寶、Saint Laurent名牌包上身，永山瑛太從頭到尾的唯一配件就是一只黑色G-SHOCK，據悉品牌並未置入戲劇，而是他的私物，為G-100進化版的GD-110腕錶，黑底反白液晶顯示搭配上亮面黑色錶殼及錶帶，面盤以藍色裝飾，配備的超大型按鈕均附有格紋防滑表面，確保操作精準。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲永山瑛太在劇中佩戴的G-SHOCK GD-110-1腕錶，3300元。（圖／G-SHOCK提供）

永山瑛太除了腕上黑色腕錶吸睛，更讓粉絲驚豔的是他一身都是健身有成的精壯肌肉，符合他在《離婚活動》航空自衛隊員的形象，配上強悍的G-SHOCK，超Man！

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關鍵字：

北川景子, 永山瑛太, G-SHOCK

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