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說・流行／時尚迷必看Netflix《侯斯頓傳奇》　5亮點揭開設計師戲劇一生

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記者王則絲／台北報導

或許提到Halston這個品牌，年輕世代幾乎不認識，但Halston所創造的歷史不會被時間抹滅，今年Netflix便製作了影集《Halston侯斯頓傳奇》來致敬這位傳奇設計師，演出了Halston本就極其戲劇化的一生，並重現美國70、80年代的時尚圈光景，時尚迷絕對必看，以下就從5個亮點來了解Halston的故事。

▲侯斯頓傳奇。（圖／翻攝自侯斯頓傳奇）

▲Netflix影集《侯斯頓傳奇》時尚迷必看。（圖／翻攝自《侯斯頓傳奇》，以下同）

《侯斯頓傳奇》影集誕生的契機

Netflix美劇《侯斯頓傳奇》由知名鬼才導演萊恩墨菲（Ryan Murphy）執導，並找來伊旺麥奎格（Ewan McGregor）擔綱Halston的角色主演。當初會有製作《侯斯頓傳奇》這個影集的點子，萊恩墨菲導在一次訪談中提到：「我在印第安納州長大，也就是侯斯頓長大的地方，從小到大他的名字總是被人提到。他在我心目中始終是個大人物，從不為人知的起點開始為他的理想去實踐一些不可思議的事情，而我被這樣的他感動。」萊恩墨菲深入探究了Halston這個人的一生，並決心拍成影集，不容許世人就這麼淡忘掉這位大人物。

▲侯斯頓傳奇。（圖／翻攝自侯斯頓傳奇）

Halston爆紅的開端

Halston全名Roy Halston Frowick，1932年出生於美國愛荷華州，從小就很有藝術天分，他畢業於芝加哥藝術學院，後來搬到紐約，在一間奢侈百貨公司Bergdorf Goodman擔任女帽設計師，1961年時，第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）在就職典禮上戴了Halston所設計的「藥盒帽」，自此他一炮而紅。

▲侯斯頓傳奇。（圖／翻攝自侯斯頓傳奇）

坐上美國時尚圈「獨大」的地位

Halston於1968年在紐約創立了同名品牌，雖是以製帽起家，但後來女帽市場萎縮，他轉戰做時裝，製作極簡精緻卻能凸顯女人性感韻味的服裝，當時正好是Disco興起的年代，上流名媛們紛紛穿著Halston的服裝去玩樂，穿上Halston的服裝彷彿就意味著最高端的品味。

類似如今的KOL行銷手法，Halston明白衣服只要給對的人穿，自然會被看見，所以在一眾名流、明星的吹捧下，Halston的名聲很快席捲時尚圈，在70、80年代迎來最輝煌的時期，巔峰時期甚至將業務擴展至行李箱、家具、地毯、香水⋯⋯一舉坐上美國時尚圈「獨大」的地位。

▲侯斯頓傳奇。（圖／翻攝自侯斯頓傳奇）

《侯斯頓傳奇》重現服裝細節

雖然《侯斯頓傳奇》還是多把劇情重點放在Halston戲劇般的人生上，但是在服裝上也沒少著墨，演員伊旺麥奎格甚至為了演出這部戲而去學習裁縫技巧，正是為了表現出設計師真正的韻味。

Halston的設計與當時歐洲的時尚截然不同，他曾受到時尚老佛爺Karl Lagerfeld的讚譽：「他是少有真正地創作美國風格的人。」Halston的服裝崇尚極簡主義，強調自由、奔放，他最擅長的剪裁手法就是利用45度角的剪裁，讓布料服貼垂墜於女性身形，那線條的美感是學不來的，且他的服裝通常都沒有複雜的開扣、拉鏈等設計，以容易穿脫為訴求。

▲侯斯頓傳奇。（圖／翻攝自侯斯頓傳奇）

帝國殞落

Halston一手建立起了「Halston帝國」，風風光光不了多久，他沉迷於派對與毒品，糜爛的生活毀了他的工作，1984年被自己的同名公司給開除，更失去了再次使用自己名字的權利，諷刺極了，最後他因愛滋病併發症而去世，享年57歲。

▲侯斯頓傳奇。（圖／翻攝自侯斯頓傳奇）

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關鍵字：

說流行, 侯斯頓傳奇, Halston, Netflix

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