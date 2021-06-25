台灣7月開賣！Jo Malone超仙「櫻花香水」復刻回歸

▲浪漫粉紅瓶身設計，讓人少女心全開。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季就該噴上清爽仙女香氣，一直只在日本等少數市場限定上市的櫻花香水，台灣7月即將開賣，搭上限定粉嫩包裝，搭上霧面粉色瓶蓋，搭柔美繩飾，可說是仙氣飄飄。

Jo Malone櫻花香水自2011年限定上市以來，詢問度不墜，每次推出總受到廣大鄉民喜愛，經過不斷爭取，今年推出的復刻版，7月在台灣就能買到。

▲Jo Malone 櫻花香水，30ml，2,725元。

香水的粉嫩仙氣外表，把櫻花香水襯托的更脫俗細緻，以櫻花、玫瑰和含羞草的香調構成了花香中調，搭上佛手柑、柑橘與白荳蔻的清爽，最後以溫暖柔和的白麝香久久縈繞，讓人一聞就愛上。

▲香水瓶身很有夏季氣氛。

不只Jo Malone，伊麗莎白雅頓在今年夏季，也推出綠茶粉嫩櫻花香水，靈感來自於春天盛開的櫻花，它以清新的樣貌輕盈開啟，就像陽光照耀下的櫻花樹林一樣美好，與逐漸成熟的甜杏仁、柑橘和花朵揉合在一起的粉嫩櫻花和清爽的綠茶，交織優雅香氣。

▲伊麗莎白雅頓 綠茶粉嫩櫻花香水，100ml，1,800元、綠茶粉嫩櫻花蜜滴舒體霜，500ml，1,300元。

綠茶粉嫩櫻花香水除了延續過往的包裝，另外加上動態的概念，藍天背景映襯著粉紅色櫻花，將品牌的意境帶進生活，另還推出同款舒體霜，想要持久留香不妨先以舒體霜打底，再噴上香水，可使香氣更為持久。

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